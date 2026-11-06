Jenifer et Isabella : Duo Star Academy et Tournée Adidas Arena

Jenifer invite Isabella sur sa tournée après un duo à Star Academy. Concert le 29 mai 2027 à l'Adidas Arena de Paris. Retour sur cette collaboration.

Jenifer et Isabella ont partagé un moment fort sur le plateau de Star Academy ce vendredi 6 novembre. Le duo interprété par les deux artistes a tant plaisant au public qu'il a poussé la chanteuse à lancer une invitation officielle. Jenifer souhaite ainsi que Isabella la rejoigne sur la scène de sa prochaine tournée majeure.

Invitation Officielle Pour Le 29 Mai

L'annonce de la collaboration a été faite directement lors de cette émission du 6 novembre. Jenifer a décidé de laisser parler son cœur et a invité Isabella à être sa partenaire de scène. Le rendez-vous est fixé au 29 mai 2027 à l'Adidas Arena de Paris. Cette date précise marque un événement clé pour les deux artistes qui partagent un passé commun avec l'émission.

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Nikos Aliagas avait annoncé cette date de tournée lors de l'émission. La chanteuse a donc saisi ce moment pour formaliser sa demande. Isabella, bien que rayonnante, n'a pas compris immédiatement l'ampleur de l'invitation. Elle a laissé éclater sa joie à côté de Jenifer, confirmant sa présence pour ce projet musical ambitieux.

Une Relation Dénuée De Rivalité

De nombreuses rumeurs suggéraient une animosité entre Jenifer et Isabella. Le programme et les mœurs de l'époque n'étaient pas toujours cléments envers la chanteuse en raison de son poids. Cependant, la réalité est tout autre. Jenifer a exprimé sa reconnaissance pour la méthode de travail de Raphaëlle Ricci. Elles ressemblent davantage à deux amies qu'à des rivales.

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Sur le plateau, les sourires et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Jenifer a même souligné la joie de vivre de l'Académicienne. Cette séquence visuelle a apporté une touche positive à l'émission. La chanteuse a refusé de laisser les critiques peser sur leur relation actuelle.

Impact Et Prochaines Étapes

Cette annonce prépare la venue d'Isabella à Paris en 2027. Le public peut déjà s'attendre à un spectacle unique mêlant les univers des deux chanteuses. L'Adidas Arena sera le théâtre de cette performance prévue pour le 29 mai 2027.

Le projet s'inscrit dans la continuité de la carrière de Jenifer. Après 25 ans de carrière, sa présence reste une évidence pour les grands primés des gagnants. Ce duo confirme l'importance de l'héritage de Star Academy dans la scène musicale française actuelle.