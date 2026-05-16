Jefferson Poirot : Le vrai débat de la finale de Champions Cup

Jefferson Poirot, capitaine de l’UBB, partage sa pensée après la victoire contre l’Usap (37-32). Il analyse les signes équitables avant la finale contre le Richmond Pirates, qu’il juge comme le match final de la saison. Il répond à la question de savoir ce qui l'inspire après la prestation de son équipe. Cependant, cela n’est pas le résultat qu’il attendait, quoique une victoire contre son adversaire direct. Et comment cela le fait se sentir, après 15 finales, il s’inquiète du climat général du championnat, en mettant en avant le manque de marge. Il évoque également le côté positif de supporter le travail de la rédaction pour vous fournir chaque jour une information fiable.

Jefferson Poirot après UBB-USAP (37–32) : « On n’est jamais aussi nul que quand on est dans le confort » Écouter Jefferson Poirot, le capitaine de l’UBB, sait par expérience que son équipe n’est pas souvent à la hauteur sur le match qui précède un grand rendez-vous À une semaine de la finale de Champions Cup , que vous inspire cette prestation de l’UBB face à l’Usap ?

On est tombé dans notre piège, tout simplement. On a fait ce qu’on fait habituellement une semaine avant un gros rendez-vous : passer un peu à côté. Cette fois-ci, ça nous sourit parce qu’on arrive à gagner ce match, mais ce n’est pas le match qu’on aurait aimé faire avant une finale pour se projeter sereinement. Il y a quelques petits signes.

Après, on veut croire au professionnalisme et se dire qu’il y a aussi de l’ambition sur le Top 14, on est quand même en danger dans ce championnat depuis le début. On veut croire que, et au final, on se rassure avec des choses, mais sur le fond, oui, il y a des petits indices. Non, je sais qu’il y a matière à travailler et que l’on est une équipe qui n’aime pas du tout être trop dans le confort.

On n’est jamais aussi nul que quand on est un peu dans le confort et quand on a un peu de marge. Donc on a zéro marge, vous l’avez vu. J’essaie de trouver des signes positifs avant cette finale. Ça m’agace un petit peu.

Mais il faut aussi savoir savourer les saisons qu’on fait. Moi, c’est ma 15e saison professionnelle, je n’ai jamais joué autant de finales. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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