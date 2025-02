Jeep Introduit des Publi-Cités sur l'Écran d'Infodivertissement

Stellantis, groupe propriétaire de Jeep, a introduit des publicités sur les écrans d'infodivertissement de ses véhicules, provoquant une vive controverse. Les publicités apparaissent aux feux rouges et aux arrêts, ce qui peut distraire les conducteurs et nuire à la sécurité.

Le constructeur automobile américain Stellantis , groupe auquel appartiennent des marques comme Jeep , Peugeot, Citroën et Opel, a introduit une nouvelle fonctionnalité controversée: l'affichage de publicités directement sur l' écran d'infodivertissement des véhicules. Cette fonctionnalité, actuellement limitée aux États-Unis et aux véhicules Jeep , provoque un vif débat parmi les conducteurs.

Les publicités apparaissent systématiquement aux feux rouges et aux arrêts, ce qui peut distraire les conducteurs et nuire à la visibilité. De plus, leur fermeture nécessite une manipulation manuelle, et une erreur peut entraîner l'affichage en plein écran. Face aux critiques, JeepCares, le service client de la marque, a expliqué que ces publicités font partie d'un accord global stipulé dans le contrat de vente du véhicule. Seule solution proposée par Jeep : appuyer sur le bouton « X » près de l'image pour les fermer. Bien que cette pratique ne concerne actuellement qu'une seule marque, Jeep, et soit limitée aux États-Unis, elle soulève des questions importantes sur les nouvelles tendances du secteur automobile. Stellantis, le groupe propriétaire de Jeep, se trouve face à des défis pour valoriser ses investissements technologiques. Les fonctions supplémentaires dans les véhicules sont traditionnellement payantes via des options, mais l'intégration des écrans, des systèmes d'exploitation et des mises à jour à distance ouvre la voie à de nouvelles stratégies de facturation. BMW et Mercedes ont déjà expérimenté ce type de approche en proposant des fonctions supplémentaires comme le chauffage des sièges ou des performances accrues en option. Cependant, le cas de Jeep soulève des préoccupations spécifiques liées à la sécurité. La réglementation européenne en matière de sécurité routière est beaucoup plus stricte qu'aux États-Unis, où cette pratique est autorisée. Il reste à voir si Stellantis envisagera d'étendre cette fonctionnalité à d'autres marchés et marques, et quelles seraient les implications sur la sécurité et l'expérience des conducteurs.





