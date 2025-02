Jeanne Mas : La star de « Toute première fois » envisagerait sa retraite de la scène

Après 40 ans de carrière, Jeanne Mas pourrait bien tirer un dernier rideau sur sa carrière de chanteuse. Lors d'un entretien accordé à TF1, l'artiste a laissé entendre qu'elle envisageait de mettre un terme à ses tournées, soulignant ses inquiétudes concernant l'impact physique et vocal de la scène. Cette nouvelle ne nous surprend pas, car Jeanne Mas avait déjà exprimé son désir de se retirer, souhaitant « vieillir en paix », lors d'un entretien avec Libération en 2024.

Lundi 17 février, Jeanne Mas était l'invitée spéciale de Bruce Toussaint dans Bonjour !, la matinale de TF1. Cet entretien, qui a eu lieu à l'occasion de son prochain passage sur la scène du Trianon (du 27 février au 2 mars prochain) et de sa tournée dans tout l'Hexagone (et en Belgique) prévue jusqu'au mois d'avril, a permis à l'artiste de se livrer longuement sur son récent passage aux Victoires de la Musique et sur son avenir professionnel.

Selon ses déclarations, et après quarante ans de carrière, la célèbre interprète du titre « Toute première fois » compte faire une croix sur la scène. Lorsqu'on lui a demandé s'il comptait arrêter de se produire sur scène, et ainsi assurer sa toute dernière tournée dans les prochaines semaines, Jeanne Mas a répondu rapidement par l'affirmative. « Il y a des chances oui », a-t-elle lâché d'emblée, précisant qu'elle a également beaucoup de projets sur le feu, chez elle, aux États-Unis. Très minutieuse lorsqu'elle prépare ses représentations, l'artiste a confié s'inquiéter sur l'impact que peut avoir une tournée sur son physique ainsi que sur sa voix. « Est-ce que ma voix va être encore là ? Est-ce que je vais encore tenir ? En général, je tiens. Et la voix est là. Mais il y a toujours ce doute, donc je dis : 'Prudence' ! », a-t-elle poursuivi. Des confidences limpides qui pourraient ainsi suggérer que sa prochaine tournée risque d'être la dernière… Jeanne Mas avait déjà abordé son envie de prendre sa retraite de la scène lors d'un entretien accordé à Libération en février 2024. À nos confrères, la mère de Victoria Mas avait alors expliqué qu'elle comptait tirer « une dernière révérence » à ses fans avant de pouvoir « vieillir en paix ». Lors de cette interview, elle avait notamment livré les signes qui l'avaient alors encouragée à prendre une telle décision. « La vue devient floue, donc on voit moins les rides. Et on acquiert une certaine forme de sagesse », avait-elle ainsi expliqué. Et de conclure, sur une note plus positive : « De toute manière, je ne peux pas rester un sex-symbol toute ma vie. Il va falloir vous y faire, les gars !





