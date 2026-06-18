La chanteuse de 68 ans partage sa situation sentimentale et explique pourquoi elle n'a jamais voulu se marier malgré les nombreuses propositions qu'elle a reçues.

Jeanne Mas a expliqué pourquoi elle n'a jamais voulu se marier malgré les nombreuses propositions qu'elle a reçues. La chanteuse de 68 ans a partagé sa situation sentimentale, en expliquant pourquoi elle n'a jamais souhaité s'unir à un homme, malgré les nombreuses propositions qu'elle a reçues.

Selon elle, la vie à deux ne l'a jamais vraiment attirée et elle a renoncé à l'idée d'une relation sérieuse après la mort de son dernier compagnon en 2007. Elle a également mentionné que sa notoriété a souvent compliqué sa vie sentimentale et qu'elle a même choisi de taire son identité pendant un temps lors de sa dernière relation.

Aujourd'hui, elle mène une existence paisible, entourée de sa maison, de ses arbres et surtout près de son fils, auquel elle reste très attachée. Elle a également exprimé sa fierté envers son fils, qui est devenu un ingénieur du son reconnu en Arizona et a participé au mixage de plusieurs projets





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