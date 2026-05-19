Jeanne et Léa de la Star Academy rassurent les fans après l'annulation d'un concert

Jeanne et Léa de la Star Academy ont pris la parole pour rassurer les fans après l'annulation d'un concert. Léa a montré des signes de fatigue sur scène, alimentant les inquiétudes autour de l'état général de la troupe. Bastiaan, un des artistes, a également donné des nouvelles peu rassurantes de sa santé.

Ne vous inquiétez pas trop : suite à l'annulation d'un concert de la Star Ac, Jeanne et Léa prennent la parole Après l’annulation du concert de la Star Academy au Zénith de Dijon ce dimanche 17 mai, les inquiétudes se sont multipliées autour de l'état de santé des élèves.

Face aux nombreuses rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, Jeanne et Léa ont finalement pris la parole pour rassurer leurs fans. Suite à l'annulation du concert du soir, Léa a montré des signes de fatigue sur scène, alimentant les inquiétudes autour de l'état général de la troupe. Après l'annulation, Jeanne a assuré ne pas être malade et démentir certaines spéculations qui ont circulé sur la toile. Bastiaan, un des artistes, a également donné des nouvelles peu rassurantes de sa santé.

Les fans sont déçus et nombreux à avoir déjà effectué le déplacement pour assister au concert





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