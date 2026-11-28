L'humoriste Jeanfi Janssens révèle les détails glaçants de sa relation toxique où son ex-compagnon l'a poursuivi avec un couteau. Une confession sur l'emprise psychologique et la fuite vers la gendarmerie.

Le 28 novembre 2026, l'humoriste Jeanfi Janssens a livré une révélation marquante au micro du podcast Bureau des archives. Il y a décrit le moment précis où il a rompu avec un ancien partenaire exerçant une emprise psychologique totale sur lui. Cette relation toxique, qualifiée de véritable maladie, l'a isolé et humilié pendant de nombreuses années.

Une rupture violente et une fuite vers la gendarmerie

L'humoriste de 52 ans a expliqué qu'il se sentait absolument indigne et incapable de survivre sans son compagnon. Lors de la rupture finale, il a annoncé son intention de partir avec tous ses biens. Face à cette annonce, son ex-compagnon a immédiatement réagi de manière agressive.

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Selon les confidences de Jeanfi Janssens, l'homme a reculé avant de foncer sur lui avec une arme blanche. Le danger était imminent, mais l'humoriste a réussi à s'échapper de justesse. Il a précisé que son agresseur a freiné à seulement deux centimètres de lui. Cette distance infime a fait la différence entre la vie et la mort.

Pour mettre fin à cette menace immédiate, l'humoriste s'est réfugié dans une brigade de gendarmerie. Cette action rapide lui a permis de sortir de la zone de danger. Il a qualifié cet épisode de traumatisme majeur qui a failli lui coûter la vie. Cet événement a marqué un tournant décisif dans sa prise de conscience.

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La dynamique de contrôle et d'isolement social

Durant cette période difficile, Jeanfi Janssens a subi une manipulation complexe. Son partenaire imposait des règles strictes et dictait son mode de vie. L'objectif principal était de couper les ponts avec son entourage naturel.

L'ancien partenaire a réussi à créer un vide autour de l'humoriste. Il critiquait régulièrement Jeanfi Janssens auprès de sa famille et de ses amis proches. Cette stratégie visait à détruire son réseau de soutien et à renforcer sa dépendance affective.

L'humoriste a longtemps banalisé cette violence psychologique. Il considérait ces abus comme une norme dans une relation amoureuse. Sa mère, face à cette situation, se sentait totalement impuissante. Elle ne pouvait pas intervenir efficacement contre cette emprise.

Un parcours de guérison et de révélation publique

La publication de ces confidences fait partie d'une démarche plus large de Jeanfi Janssens. En 2026, l'artiste met en avant ses projets personnels, notamment une tournée pour son spectacle.

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Ce témoignage s'inscrit aussi dans le contexte de la sortie de son roman autobiographique intitulé La force d'en rire. Il souhaite partager son expérience pour sensibiliser le public sur les dangers des relations abusives. L'humoriste veut montrer qu'il est possible de survivre à l'insurmontable.