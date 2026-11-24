L'imitateur Jean-Yves Lafesse a confié à Frédéric Taddéï lors d'une émission du 1er mars 2006 son véritable nom de famille, abandonné pendant 45 ans.

Lors d'une émission radiophonique diffusée le 1er mars 2006 sur Europe 1, l'animateur Frédéric Taddéi a reçu l'imitateur Jean-Yves Lafesse pour un entretien marquante. Ce dialogue a permis de dévoiler un secret de famille longtemps gardé par l'artiste, connu sous le pseudonyme qui a fait sa renommée pendant des décennies.

Révélation d'un nom de famille perdu

Jean-Yves Lafesse a annoncé publiquement son véritable nom de famille durant cet entretien. Il a précisé qu'il avait abandonné ce patronyme originel pendant une durée de 45 ans. Cette décision a été prise spécifiquement pour les besoins de sa carrière dans le spectacle. Le changement d'identité professionnelle remonte donc à une période très antérieure à la diffusion de cette émission en 2006.

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Contexte promotionnel et impostures

Cette révélation s'inscrivait dans le cadre de la promotion de la sortie du livre intitulé Lafesse dépasse les bornes. Les deux interlocuteurs ont consacré une partie de leur discussion à ce nouvel ouvrage. Ils ont également abordé le thème des impostures commises par l'artiste sur le plateau d'Europe 1. Ces farces vocales ont fait partie intégrante de l'image publique de Jean-Yves Lafesse au cours de sa carrière.

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Une carrière bâtie sur le changement

Le fait d'avoir changé de nom de famille pour une période aussi longue souligne l'engagement total de Jean-Yves Lafesse dans son métier d'imitateur. Pendant quarante-cinq années, la presse et le public n'ont connu que son nom de scène. Cette histoire personnelle illustre les sacrifices et les adaptations que peut nécessiter une vie dans l'industrie du divertissement en France.