Jean-Pierre Sainte-Marie élu maire de Seissan, refusant de s'installer dans le fauteuil laissé vide par François Rivière

Le conseil municipal de Seissan a élu Jean-Pierre Sainte-Marie maire avec 14 voix sur 15. Emu, il a refusé de s’asseoir pour l'instant dans le fauteuil laissé vide par François Rivière, avant d'annoncer ses priorités pour la commune.

Le conseil municipal de Seissan a élu Jean-Pierre Sainte-Marie maire avec 14 voix sur 15. Emu, il a refusé de s’asseoir pour l'instant dans le fauteuil laissé vide par François Rivière , avant d'annoncer ses priorités pour la commune.

Vendredi 5 juin se tenait le 1er conseil municipal de Seissan depuis la disparition de François Rivière. A la demande du maire par intérim, Jean-Pierre Sainte-Marie, l'assemblée a observé une minute de silence en mémoire de l'ancien édile. Disparition brutale de François Rivière, capitaine-lieutenant des Mousquetaires de l'Armagnac et élu engagé pour l'essor économique du Gers Après l'installation de Pascal Darroman, le doyen d'âge Christian Warniez a présidé l'ouverture de la séance pour orchestrer le vote à bulletins secrets.

Sans surprise, l'ex-premier adjoint Jean-Pierre Sainte-Marie a été porté à la tête de la commune avec 14 voix pour et un bulletin blanc. Invité par le doyen à ceindre l'écharpe tricolore et à s'installer dans le fauteuil du maire, le nouvel élu a décliné, visiblement ému : 'Non, pas ce soir...

' Les adjoints Aurélie Gabriel, Roger Adelbrecht et Isabelle Dallas ont été reconduits et Patrice Martet a été confirmé à l'unanimité maire délégué d'Artiguedieu. Le nouvel édile a décliné les priorités du mandat, plaçant la rénovation thermique du groupe scolaire au sommet des urgences, avant que les élus ne procèdent à la répartition des délégations légales. Pour accéder de nouveau à cet article 'Pour nous, c'est une catastrophe. Je n'ai pas les mots...

' Seissan sous le choc après la disparition brutale de son maire François Rivière Disparition brutale de François Rivière : retour sur le parcours d'un 'vrai Gascon', entrepreneur devenu figure incontournable de la vie publique gersois





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