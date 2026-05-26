Jean-Pierre Raynaud et Bernard Layre Presentent des Actions Communes pour une Agriculture Resiliente et Sovrane

Jean-Pierre Raynaud et Bernard Layre ont présenté ensemble à la presse leurs actions communes pour une agriculture résiliente et souveraine. Ils ont profité du Salon de l'agriculture régional à Bordeaux pour préciser leur feuille de route commune pour reconquérir la souveraineté alimentaire.

Jean-Pierre Raynaud et Bernard Layre ont présenté ensemble à la presse leurs actions communes pour une agriculture résiliente et souveraine. Bernard Layre, président de la Chambre régionale de l'agriculture, et Jean-Pierre Raynaud, vice-président de la Région, ont profité du Salon de l'agriculture régional à Bordeaux pour préciser leur feuille de route commune pour reconquérir la souveraineté alimentaire.

Des actions, des financements et une question récurrente : l'eau, nerf de la guerre, sans vaches, nous retrouvons ici à Bordeaux des animaux et notamment des bovins, avec une ambiance propre à ce type d'événements. Pendant les quatre premiers jours du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine, 400 vaches étaient au Parc des expositions et les éleveurs avaient le sourire, et pas qu'eux...

Bernard Layre a salué le repositionnement des ovins, bovins, marché de producteurs, métiers et emplois agricoles, sous le hall 1 du parc des expositions, entre les fauteuils, canapés et cuisines de l'espace ameublement et les piscines, jacuzzis et salons de jardin. Un positionnement qui est visiblement du goût des visiteurs à en voir l'affluence de ce mardi midi, au marché des producteurs, tandis que 150 élèves de 17 lycées agricoles de la région évoluaient sur le ring avec leurs protégés (bovins et ovins), pour le trophée régional des jeunes pointeurs.

Sans compter enfin que cette mutation organisationnelle du dehors vers le dedans a offert aux animaux un vent de fraîcheur (climatisé), dans une semaine où les températures affolent les compteurs déjà chahutés par le changement climatique. Le Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine s'est ouvert ce vendredi jusqu'au jeudi 28 mai inclus, au Parc des expositions, au cœur de la Foire de Bordeaux.

Des élèves de lycées agricoles ont planté la fourche et leur envie de devenir éleveurs au milieu de leurs protégées... bovines. Voilà pour le cadre du moment. Le propos, les problématiques et les pistes d'évolution des agriculteurs s'écrivent sur un plus long terme. Bernard Layre, et le vice-président de la Région en charge des questions agricoles, Jean-Pierre Raynaud, ont profité du « moment » pour le rappeler.

Notre mission à l'un et à l'autre est de coordonner les différents acteurs afin de trouver les bons leviers pour retrouver une capacité à produire et une souveraineté alimentaire. On assène les chiffres qui piquent : en dix ans, la France a perdu 6 % de son volume de production agricole, la Nouvelle-Aquitaine, 14 %. L'idée est donc de capter de nouveau de la valeur ajoutée.

On évoque la nécessité de développer une production de poulets de consommation quotidienne quand l'importation en France des volailles dépasse les 50 %. Le marché de la volaille représente 160 millions d'euros pour la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons besoin de 35 nouveaux poulaillers par an d'ici 2035 et ce, en expliquant à nos concitoyens que les modèles de production que nous défendons sont familiaux, par opposition à une production importée qui n'est pas industrielle mais ultra-industrielle.

Un appel à la reconquête de la souveraineté alimentaire que la Région a entendu en lançant le week-end dernier un fonds régional d'engraissement des jeunes bovins afin de favoriser l'activité sur la Nouvelle-Aquitaine plutôt que de voir les animaux partir en Espagne. Plus largement, Chambre régionale et Région ont réuni autour de la table tous les organismes de production, les coopératives, les industries agroalimentaires, les acteurs agricoles en six groupes (viande blanche, ruminants, grandes cultures et fruits et légumes, cultures spécialisées et apiculture) afin de construire des actions concrètes de capitalisation en fonction des conditions pédoclimatiques de chaque territoire.

La copie finale sera rendue le 10 juillet prochain. Agriculture : la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine vote une motion relative à la politique de l'eau Lors de la session de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, ce jeudi à Mérignac, il a été beaucoup question de la gestion de la ressource en eau





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