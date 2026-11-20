Le ministre Jean-Pierre Farandou n'est pas opposé à l'abolition de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. Décryptage des enjeux du PLF 2027 et du compromis sénatorial.

Alors que l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2027 reprend ce vendredi 20 novembre au Sénat, une réforme fiscale majeure concernant les pensions pourrait voir le jour. Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a indiqué lors d'une appearance sur LCI qu'il n'opposait aucun obstacle à la suppression totale de l' abattement fiscal de 10% dont bénéficient actuellement les retraités imposables. Cette niche fiscale, qui réduit la base taxable du revenu, est considérée par les autorités comme une anomalie durable.

Une anomaly fiscale jugée injustifiée par l'executif

Jean-Pierre Farandou a qualifié ce mécanisme de véritable étrangeté administrative, soulignant qu'il est étrange de maintenir un abattement professionnel pour des personnes qui ne travaillent plus. Bien que les salariés actifs bénéficient d'un mécanisme similaire pour couvrir leurs frais professionnels, l'abattement spécifique aux retraités a été initialement conçu pour compenser la baisse de revenus lors du passage à la retraite et prendre en compte des dépenses de santé plus élevées. Le ministre estime que le moment est venu de revenir sur cette disposition héritée du passé.

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Un compromis sénatorial ciblant les hauts revenus

Le Sénat pousse activement vers la suppression complète de cette mesure, non pas pour pénaliser les plus modestes, mais pour augmenter la contribution des retraités les plus aisés. Contrairement à la proposition initiale du gouvernement qui visait à désindexer partiellement les pensions supérieures à 1 260 euros, l'approche sénatoire vise une justice fiscale plus progressive. L'objectif est de générer des recettes publiques sans affecter disproportionnément les petites retraites.

Impact budgétaire de 5,4 milliards d'euros

Les calculs financiers montrent que la suppression totale de l'abattement de 10% rapporterait 5,4 milliards d'euros aux finances publiques, selon l'Institut des politiques publiques. Cette somme est presque équivalente aux économies envisagées initialement par le gouvernement, qui prévoyait de générer 4,1 milliards d'euros pour la Sécu via la désindexation et 1,4 milliard d'euros supplémentaires en abaissant le plafond de l'abattement de 4 439 euros à 3 000 euros. Les sénateurs privilégient donc la mesure globale pour maximiser l'efficacité budgétaire.

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Des alternatives en débat pour un passage progressif

Malgré la volonté du Sénat d'aller vers une suppression totale, des voix discordantes se font entendre au sein de l'hémicycle pour moduler la réforme. Des membres du groupe démocratique et social européen proposent un amendement pour limiter la durée du bénéfice de l'abattement à trois ans. Au-delà de ce délai, les retraités ne pourraient plus déduire les 10%, sauf pour ceux dont les pensions sont inférieures ou égales à la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Prochaines étapes du vote au parlement

La suite du processus législatif s'annonce dense avec l'examen immédiat du PLF par les sénateurs, après l'adoption du budget de la Sécurité sociale pour 2027 mercredi dernier. Le texte, déjà rejeté en première lecture par l'Assemblée nationale, doit maintenant trouver un équilibre entre les deux chambres. Les négociations entre le Sénat et l'exécutif devraient bientôt fixer le sort définitif de cet abattement, alors que d'autres sujets comme le logement et les passoires thermiques préoccupent également le législateur.