Jean-Philippe Tanguy accuse le gouvernement d'avoir "utilisé la crise de l'hantavirus" pour "gagner une semaine" sur les annonces d'aides pour les carburants

Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme, a accusé le gouvernement d'avoir "utilisé la crise de l'hantavirus" pour "gagner une semaine" sur les annonces d'aides pour les carburants. Il a également critiqué le gouvernement pour "se moquer des Français" en "jouant la montre" et en faisant croire qu'une semaine de passée, c'est toujours ça de pris pour ne pas prendre les mesures nécessaires. Selon le député RN, la baisse massive des taxes sur les carburants est la "seule solution pour protéger le pouvoir d'achat des Français" et avertit que "on va droit vers la récession si on ne prend pas ces mesures". "Paradoxalement, ça coûtera plus cher aux finances publiques d'aller vers la récession que de faire ces baisses de taxes", juge-t-il.

Jean-Philippe Tanguy , député Rassemblement national de la Somme , accuse le gouvernement d'avoir "utilisé la crise de l'hantavirus" pour " gagner une semaine " sur les annonces d' aides pour les carburants , ce vendredi 15 mai sur BFMTV-RMC.

"Ils ont utilisé la crise du virus (hantavirus), qui n'a rien à voir pour gagner une fois de plus une semaine", tacle Jean-Philippe Tanguy, à propos du gouvernement qui devait, cette semaine, faire des annonces sur des aides pour les carburants. Selon le député RN, l'exécutif "se moque des Français" en "jouant la montre, en faisant croire qu'une semaine de passée, c'est toujours ça de pris pour ne pas prendre les mesures nécessaires".

"Baisse massive des taxes" Cela fait plusieurs semaines que le Rassemblement national réclame la baisse massive des taxes sur les carburants. Et ce "comme tous nos voisins européens", clame le député de la Somme. Pourtant, la plupart de ces pays sont revenus sur ces mesures d'urgence. Selon Jean-Philippe Tanguy, la baisse des taxes sur le carburant est la "seule solution pour protéger le pouvoir d'achat des Français".

Jean-Philippe Tanguy prévient: "on va droit vers la récession si on ne prend pas ces mesures".

"Paradoxalement, ça coûtera plus cher aux finances publiques d'aller vers la récession que de faire ces baisses de taxes", juge-t-il. Cette semaine, le gouvernement devait annoncer de nouvelles aides pour palier l'augmentation considérable du prix du carburant, alimentée par la fermeture du détroit d'Ormuz, depuis le début de l'offensive américano-israélienne le 28 février dernier





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