Jean-Philippe Krasso, l'attaquant du Paris FC, vise la Ligue 1

Jean-Philippe Krasso, nouvel attaquant du Paris FC, s'exprime sur ses ambitions pour la saison et le déménagement du club au stade Jean-Bouin

Premières recrue du Paris FC l'été dernier, Jean-Philippe Krasso, l'attaquant de 27 ans, est apparu serein et confiant lors d'une interview jeudi, deux jours avant le déplacement à Dunkerque. Krasso, qui a évoqué ses performances, ses ambitions pour la Ligue 1 et le déménagement du club au stade Jean-Bouin la saison prochaine, a également revenu sur la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN l'an passé.

« C'est clair que ce sera un élément important pour faire grandir le club », a déclaré Krasso concernant le déménagement. « Après ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on ne se rend pas trop compte de l'impact. On va rester tranquillement focus sur Charléty et pourquoi pas y faire une grande fête pour le dernier match, pour clôturer le chapitre et en entamer un nouveau à Jean-Bouin. » Le joueur a également exprimé son optimisme quant à la promotion du club en Ligue 1 : « Dans le vestiaire, on est tous conscients qu'on a un effectif bâti pour monter. Collectivement mais aussi au niveau de notre amour-propre, si on ne monte pas, ce serait un échec. » Krasso a reconnu que la compétition pour une place au sein de l'équipe sera rude l'année prochaine avec l'arrivée d'autres joueurs, mais il est déterminé à montrer qu'il mérite de rester. « Il ne faut pas trop se prendre la tête, jouer les matches à fond et on fera le bilan à la fin. » Depuis son arrivée, Krasso est parfaitement intégré au club. « Tout se passe parfaitement. Je prends beaucoup de plaisir à être là », a-t-il déclaré. Le joueur a également évoqué la période difficile de l'automne, où le club a connu plusieurs matchs nuls, et a souligné l'importance de la cohésion et du travail d'équipe pour surmonter les obstacles. « On s'est tous posé des questions, forcément quand le résultat n'était pas ce qu'on voulait. Ça s'est joué parfois à des détails, une erreur, un manque de réussite ou de justesse. Il y a bien eu une remise en question. La réponse a été collective sur nos trois derniers matches, avec trois succès. » Krasso a également reconnu qu'il pouvait encore progresser en tant que joueur. « Ce qui me gêne le plus, ce sont les occasions qui auraient pu changer le cours du match. » Enfin, le joueur a partagé ses souvenirs de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN, qualifiant cet événement de « le meilleur moment de ma carrière ». « Il n'y a pas de mot parce que c'était en même temps catastrophique par moments et extraordinaire par d'autres. », a-t-il déclaré





