Jean-Paul Calès lance Novéa, acteur de la production de gaz durables

Jean-Paul Calès, après avoir fait d'une société d'ingénierie locale, Cap Ingelec, une ETI au rayonnement européen, lance Novéa, un nouvel acteur de la production de gaz durables. Sa première usine-démonstrateur est opérationnelle et ses ambitions industrielles et commerciales sont grandes.

Jean-Paul Calès , PDG, et Gilles Christophe, directeur commercial, se trouvent devant le démonstrateur de l'usine de production de gaz durables Novéa , située au Barp.

Jean-Paul Calès a mis à peine plus de trois décennies pour transformer un bureau d'études girondin, Cap Ingelec, en une entreprise de taille intermédiaire (ETI) au rayonnement européen, experte de l'ingénierie, capable de livrer clé en main des sites industriels. Et si désormais c'est le fils, Mathieu, qui pilote Cap Ingelec, qui mobilise environ 600 collaborateurs en France et en Europe, le père s'est lancé dans un défi énergétique et industriel : devenir un acteur innovant, local et circulaire de la décarbonation, notamment de l'industrie. Ce défi a un nom et déjà une usine au Barp (33), un démonstrateur opérationnel depuis la fin de l'année 2024 : Novéa. « Novéa, c'est d'abord une idée née au fil de mes rencontres professionnelles, des prestations d'ingénierie et de livraison de process industriels de Cap Ingelec et des expertises d'acteurs industriels régionaux dans des domaines comme la pyrogazéification ou la valorisation énergétique. Cette idée visait à mettre en commun des expertises locales au service d'une ambition européenne et française : remplacer les gaz fossiles par des gaz décarbonés », explique Jean-Paul Calès. Grâce à un investissement de 7 millions d'euros en fonds propres, en à peine huit ans, l'idée s'est matérialisée sous la forme d'un démonstrateur industriel, une usine qui, mise à l'épreuve, fait actuellement ses preuves. « À partir des technologies déployées du côté de Lacq par OP Systèmes pour la dépollution des sols par pyrogazéification, nous avons mis au point un procédé capable de produire, selon les besoins, des gaz de synthèse, du gaz naturel renouvelable et de l'hydrogène « vert ». Si, pour ce dernier, le marché est naissant, pour les autres la demande est forte dans le cadre de la décarbonation de l'industrie, des transports ou encore l'enjeu de souveraineté par rapport au gaz étranger », précise ce dernier. Les gaz produits par le démonstrateur Novéa du Barp résultent du traitement des déchets connexes liés à l'exploitation de la forêt et l'industrie du bois. « Nous pouvons utiliser les déchets des scieries ou de l'exploitation forestière, qui généralement pourrissent au sol, mais nous pouvons alimenter le démonstrateur avec des sous-produits agricoles, du bois de déconstruction, des déchets de vignes, etc. Tout cela sans conflit d'usage avec les méthaniseurs, car nous n'avons pas besoin des mêmes intrants pour produire », assure Gilles Christophe, en charge du développement commercial d'une société, Novéa, qui mobilise à ce jour 10 collaborateurs, quasi essentiellement des ingénieurs. « Nous savons que cela fonctionne. Désormais, nous devons juste mettre l'outil à l'épreuve de la durée » Le développement commercial, qui passera par le déploiement des usines de la jeune société Novéa, pourra commencer une fois que son démonstrateur aura été passé au crible par des chercheurs, deux thésards, un laboratoire basé à Épinal, ainsi qu'un bureau d'études d'arts et métiers, Amvalor. « Nous savons que cela fonctionne, mais nous devons effectuer toutes les études possibles pour fixer les températures exactes et les plus efficientes pour produire au mieux, ainsi que tous les tests possibles pour connaître les volumes de production de l'usine », explique Jean-Paul Calès, qui ajoute : « Désormais, nous devons juste mettre l'outil à l'épreuve de la durée. Nous devons le faire fonctionner pendant deux mille heures sans aucun arrêt et sans panne. Une fois que nous aurons fait cela, nous pourrons aller voir les industriels pour leur proposer cette solution. »En 2024, « l'environnement pétrolier et gazier a été moins bon », a expliqué le PDG du groupe Patrick Pouyanné à la presseLes futures usines Novéa ont vocation à « pousser » au plus près des utilisateurs des gaz qu'elles produiront. Des usines qui auront une emprise au sol de 2 000 m² au maximum. « L'intérêt de Novéa, c'est, en utilisant la biomasse locale, de produire des gaz verts qui seront utilisés par les industriels locaux en quête de décarbonation de leurs processus, sans qu'elles aient besoin d'investir massivement dans la transformation de leurs outils – brûleurs, chaudières, fours… » précise Jean-Paul Calè





Gaz Durables Novéa Jean-Paul Calès Cap Ingelec Démonstrateur Décarbonation Biomasse Industrie

