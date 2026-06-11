Jean-Noël Barrot se rend au chevet du journaliste Christophe Gleizes en Algérie

Le ministre français des Affaires étrangères a visité Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie, et a exprimé sa détermination à obtenir sa libération via une grâce présidentielle.

Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot , a récemment effectué un déplacement crucial en Algérie afin de rendre visite au journaliste sportif Christophe Gleizes .

Ce dernier est détenu dans les prisons algériennes depuis le mois de mai 2024, une situation qui suscite une vive inquiétude tant au sein du gouvernement français que dans le milieu du journalisme international. Lors d'une intervention médiatique sur la chaîne France 2, le ministre a partagé les détails de sa rencontre avec le détenu, soulignant la nécessité d'un suivi constant et d'un soutien institutionnel ferme pour garantir le respect des droits fondamentaux du ressortissant français.

Le parcours de Christophe Gleizes depuis son arrestation est marqué par une sévérité judiciaire frappante. Le journaliste a été appréhendé en mai 2024 alors qu'il réalisait un reportage professionnel portant sur le club de football de la Jeunesse sportive de Kabylie. Ce travail d'investigation sportive a tragiquement conduit à son incarcération, suivie d'une condamnation lourde à sept ans de prison.

Le motif avancé par les autorités judiciaires algériennes pour justifier cette peine est l'apologie du terrorisme, une accusation qui est fréquemment contestée par les organisations de défense des droits de l'homme, lesquelles y voient souvent une entrave à la liberté d'expression et d'information. Au cours de son entretien avec Jean-Noël Barrot, le ministre a pu s'assurer personnellement de la situation du journaliste. Il a déclaré avoir vérifié avec attention son état d'esprit ainsi que son état physique.

Le chef de la diplomatie française a exprimé son souhait profond de voir Christophe Gleizes retrouver rapidement sa liberté pour pouvoir reprendre sa carrière dans le monde de la presse et du sport. Par ailleurs, le ministre a tenu à saluer la mobilisation sans faille du monde sportif et le courage exemplaire de la famille du journaliste, qui fait preuve d'une dignité remarquable malgré l'épreuve et l'angoisse liées à l'emprisonnement de leur fils.

En parallèle à l'action gouvernementale, la famille de Christophe Gleizes reste étroitement liée à sa situation. Ses parents ont pu lui rendre visite la semaine dernière, apportant un soutien moral indispensable. Sa mère a confié à l'Agence France-Presse que son fils était globalement bien traité sur le plan matériel, mais qu'il souffrait d'un sentiment d'isolement croissant.

Cette sensation de coupure avec le monde extérieur est l'un des aspects les plus difficiles de sa détention, rendant le soutien extérieur et les visites diplomatiques encore plus précieux pour maintenir son moral. Sur le plan juridique, une stratégie spécifique a été adoptée pour tenter d'aboutir à une libération rapide. En mars dernier, Christophe Gleizes a pris la décision de retirer son pourvoi en cassation.

Ce choix tactique a été opéré dans l'espoir d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle, qui demeure l'issue la plus probable et la plus rapide dans le contexte politique actuel. Jean-Noël Barrot s'est dit fermement déterminé à œuvrer pour obtenir cette grâce, tout en admettant avec prudence que la prévisibilité des dates de libération dans ce type de dossiers diplomatiques complexes est extrêmement limitée. L'espoir demeure désormais ancré dans la possibilité d'une intervention du président algérien.

L'objectif ultime est que le journaliste de 37 ans puisse être libéré à temps pour assister à la Coupe du monde 2026, événement pour lequel il a déjà obtenu son accréditation officielle. Cette perspective représente un moteur psychologique essentiel pour le détenu.

L'affaire de Christophe Gleizes met en lumière les tensions persistantes entre les exigences de sécurité nationale et la liberté de la presse, tout en illustrant la solidarité internationale qui se cristallise autour de la défense des journalistes emprisonnés à travers le monde





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