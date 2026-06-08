Jean-Noël Barrot invite les jeunes Bordelais à s'engager pour la diplomatie

Le ministre des Affaires étrangères a répondu aux questions de lycéens et étudiants de Bordeaux et Libourne, les incitant à s'engager face aux défis internationaux.

Le lundi 8 juin, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a répondu pendant plus d'une heure et demie aux questions d'élèves de classes préparatoires et de lycées de Bordeaux et Libourne, réunis au lycée Montaigne.

L'objectif de cet échange était de resserrer les liens entre les Français et la diplomatie, à un moment où les événements mondiaux ont un impact croissant sur notre quotidien. Le ministre a insisté sur l'importance de l'engagement des jeunes, les exhortant à ne pas baisser les bras face aux défis internationaux.

Les thèmes abordés étaient variés : le poids de la France dans la transition écologique mondiale, le fédéralisme européen, la défense commune, et la perpétuation d'une troisième voie diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Jean-Noël Barrot a plaidé pour une Europe indépendante et un équilibre entre force et justice, comparant l'Europe à la Macédoine du XXIe siècle face aux querelles hégémoniques.

Il a souligné que deux emplois sur dix en France sont liés à des entreprises étrangères et que des enjeux comme la santé ou l'environnement ont des racines internationales. Le ministre a également évoqué les sanctions européennes contre les colons israéliens en Cisjordanie, annonçant que de nouvelles mesures étaient à l'étude. Il a appelé les jeunes à s'engager pour leurs idées, rappelant que la dimension internationale est porteuse de sens.

L'échange, marqué par des questions pointues préparées en classe, a montré une jeunesse soucieuse de comprendre les enjeux géopolitiques et désireuse d'agir





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