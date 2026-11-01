Jean Moulin, Klaus Barbie et la banalité du mal dans le cinéma historique

Analyse des récents films sur Jean Moulin et Klaus Barbie, explorant la collaboration vichyste et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à travers le regard d'Isabelle Rivé.

Isabelle Rivé, directrice du Centre d' Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, met en perspective la représentation contemporaine de la Seconde Guerre mondiale à travers deux films récents. L'un est le documentaire "Moulin" sorti le 28 octobre, qui retrace les derniers jours de torture de Jean Moulin face à Klaus Barbie. L'autre est le film "Notre Salut" qui présente un portrait nuancé d'un petit fonctionnaire basculant vers la collaboration vichyste.

Le décalage entre recherche historique et art

La directrice du Centre d'Histoire de la Résistance explique que les cinéastes ont tardé à dépeindre ces réalités en raison de l'historiographie. Les travaux de l'Américain Robert Paxton sur Vichy et la collaboration ont émergé dès les années 1970, créant un décalage avec la représentation artistique. Ce retard s'explique également par la tendance héroïsée de la Résistance dans les films précédents.

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Ce nouveau courant cinématographique cherche à montrer le mal plus ou moins banal. Il vise aussi à rappeler l'existence d'une France libre et des alliés britanniques. Le contexte africain de cette guerre mondiale reste souvent moins visible, bien que la période reste un sujet politique et social actuel. Les références à la Sécurité sociale de 1945 en témoignent encore aujourd'hui.

Succès cinématographique et mémoire vivante

Le film "Notre Salut", bien qu'indépendant et confidentiel avec un casting quasi inconnu hormis Swann Arlaud, approche les 700.000 entrées en quatre semaines. Il est soutenu par un bouche à oreille efficace. Le second long-métrage du Hongrois László Nemes a réalisé 86.000 entrées lors de sa première journée le 28 octobre. Sa durée proche de trois heures et sa sortie récente marquent cette année cinéma particulière.

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Une production incroyable d'ouvrages historiques, de fictions et de bandes dessinées continue d'exploser sur ce sujet. La guerre de 39-45 reste l'épisode le plus brutal des 80 dernières années. Contrairement à la Grande Guerre qui date d'il y a plus d'un siècle, la Seconde Guerre mondiale appartient encore au temps de la mémoire. Cette approche reste donc plus émotive et affective pour le public actuel.

Libertés créatrices et réalités historiques

Isabelle Rivé note que le film sur Jean Moulin comporte des raccourcis temporels significatifs. Le parachutage initial rappelle celui de janvier 1942, mais se situe en 1943 dans le récit. La rencontre avec Daniel Cordier y est fictive, alors qu'elle ne s'est pas déroulée ainsi historiquement. Ces choix s'expliquent par la durée limitée du film et la nécessité dramatique.

L'opposition entre l'organisation de la résistance et celle de la répression de la Gestapo lyonnaise enrichit le récit. Les scènes d'exécutions devant Moulin ou celle de son assistante dévorée par les chiens sont fictives. Elles illustrent la manière dont les créations artistiques peuvent modifier la perception tout en servant la vérité globale de la période. Le cinéma devient alors un outil de réflexion sur la banalité du mal.