La présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, a réclamé le retrait de son vice-président Jean-Michel Aulas et de deux autres élus après la révélation d'une plainte pour viol visant un ancien conseiller de campagne.

Lyon : Jean-Michel Aulas se met en retrait de son groupe municipal après la plainte pour viol visant un de ses conseillers. La présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, a réclamé le retrait de son vice-président Jean-Michel Aulas et de deux autres élus après la révélation d'une plainte pour viol visant un ancien conseiller de campagne.

Le groupe Cœur Lyonnais, qui regroupe des partis de droite et du centre ainsi que des membres de la société civile élus derrière l'ancien patron de l'OL, a décidé de se mettre en retrait de la gouvernance du groupe pour préserver l'unité du collectif. Malgré cette mise en retrait, deux conseillers ont quitté le groupe.

La crise a éclaté après la révélation mercredi qu'une jeune militante engagée dans la campagne de Jean-Michel Aulas avait déposé plainte en mai pour viol par soumission chimique contre le directeur de la communication de la campagne. Selon sa plainte, les faits se sont produits en janvier dans une chambre d'hôtel, et elle a informé le candidat Jean-Michel Aulas et certains de ses proches dès février.

L'ancien homme d'affaires explique avoir, à partir de ce moment, tenu son conseiller à l'écart du QG de campagne, sans le renvoyer. Selon son avocate, le directeur de communication 'conteste fermement et avec sérénité toute accusation'





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