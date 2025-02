Jean-Michel Aulas Envisage Une Candidature Aux Municipales De Lyon

L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, réfléchit à une possible candidature aux élections municipales de Lyon en 2026. Critiquant vivement la municipalité écologiste en place, il se dit prêt à apporter son expertise et son dynamisme à la ville.

Jean-Michel Aulas, l'ancien président emblématique de l'Olympique lyonnais, se montre ouvert à une éventuelle candidature aux élections municipales de Lyon en 2026. L'homme d'affaires de 75 ans, qui a dirigé le club de football pendant 36 ans avant de le vendre à l'Américain John Textor en décembre 2022, affirme se sentir « plus libre » avec « moins les mains dans le cambouis de (s) es entreprises ».

Il reçoit de nombreuses sollicitations pour se présenter aux élections, venant de différents milieux comme les commerçants, les politiques, les entrepreneurs et les jeunes. Aulas se donne jusqu'à l'automne pour prendre une décision finale.Aulas est très critique envers la municipalité écologiste de Lyon, dirigée par Grégory Doucet, et estime qu'il « manque un peu de bon sens » dans la ville. Il déplore le manque de dynamisme économique et souhaite un « électrochoc » chez les professionnels de la politique. Il s'exprime également sur la nécessité pour Lyon d'être « au service de tous les citoyens ». Le président de la Ligue féminine de football professionnel s'est également impliqué récemment pour sauver la section féminine des Girondins de Bordeaux, en mobilisant des financements privés et publics. Aulas, proche de l'ancien ministre de l'Intérieur macroniste et maire de Lyon, Gérard Collomb, disparu en novembre 2023, affirme qu'il faut « mieux faire » à Lyon. Il se demande si la ville ne va « pas dans tous les sens ». Pour rappel, Grégory Doucet a annoncé son souhait de briguer un deuxième mandat en janvier 2023. L'ancien maire de Lyon macroniste (2017-2018), Georges Képénékian, s'est également déclaré candidat.





