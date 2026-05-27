Jean Messiha est accusé d'avoir détourné la cagnotte pour les familles des agents tués au péage d'Incarville. Il a déposé plainte contre GoFundMe et promet que l'intégralité de la somme indûment imputée sera revirée sur le compte bancaire des familles des victimes.

Jean Messiha accusé de détourner la cagnotte pour les familles des agents tués au péage d'Incarville : il s'agit d'une erreur de GoFundMe selon lui.

La cagnotte lancée pour soutenir les familles des victimes de l'attaque du péage d'Incarville (Eure) se retrouve au cœur d'une vive polémique. Accusé d'avoir détourné les fonds récoltés, Jean Messiha contre-attaque et met en cause des défaillances de la plateforme GoFundMe. Cette dernière a affirmé que l'argent récolté avait été retiré par l'intéressé.

Jean Messiha a annoncé avoir déposé plainte contre GoFundMe et promet que l'intégralité de la somme indûment imputée sera revirée sur le compte bancaire des familles des victimes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Il est reproché à Jean Messiha d'avoir détourné une collecte en ligne, hébergée sur la plateforme GoFundMe, initialement ouverte pour soutenir les familles des victimes.

Les familles des victimes reprochent à Jean Messiha d'avoir détourné les fonds récoltés, qui totalisaient plus de 40 000 euros. Jean Messiha a déjà fait parler de lui avec une démarche similaire pour venir en aide au policier mis en examen après la mort de Nahel, en juin 2023. Une enquête pour escroquerie avait alors été ouverte avant d'être classée. Jean Messiha a lancé un appel pour récolter des fonds pour les familles des victimes de l'attaque du péage d'Incarville.

Il avait déjà fait parler de lui avec une démarche similaire pour venir en aide au policier mis en examen après la mort de Nahel, en juin 2023. Une enquête pour escroquerie avait alors été ouverte avant d'être classée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour escroquerie





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