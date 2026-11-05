Jean-Marie choisit Corinne dans L'amour est dans le Pré 21e saison
Dans L'amour est dans le pré, Jean-Marie a choisi Corinne parmi ses prétendantes, laissant Claudia partir. Découvrez les détails de cette annonce surprise.
Le célèbre télé-réalité L'Amour est dans le Pré continue de captiver son public avec ses rencontres rurales et ses émotions intenses. Dans un épisode de la 21e saison, diffusé ce lundi 9 novembre 2026, Jean-Marie a pris une décision lourde de conséquences pour l'avenir de son histoire amoureuse. Installé en Charente-Maritime, le céréalier de 63 ans a officiellement annoncé son choix à ses proches et aux deux femmes qui brisaient son quotidien solitaire.
Annonce officielle d'un choix inattendu
La soirée organisée par Jean-Marie était loin d'être ordinaire pour ses amis. L'agriculteur a présenté ses deux prétendantes, Corinne et Claudia, à son cercle intime dans le cadre d'une fête conviviale. C'est au milieu de cette ambiance chaleureuse, accordéon en main, qu'il a dévoilé son cœur. Il a déclaré demander à Corinne de faire un bout de chemin avec lui pour essayer de construire une vie commune. Cette annonce brutale a surpris tout le monde, Corinne elle-même déclarant avoir été figée par l'émotion et la soudaineté du moment.Also readL'Amour est dans le pré : Daniel et Thierry s'affrontent avec Marie-Christine
Réaction élégante de la prétendante écartée
Claudia, bien qu'écartée de la course au mariage avec Jean-Marie, a fait preuve d'une grande noblesse de cœur. Plutôt que de subir son sort avec amertume, elle a salué la décision de l'agriculteur avec bienveillance. Le lendemain, elle a pris ses valises pour quitter la ferme, non sans dire au revoir à sa rivale et à l'homme qu'elle aimait. Elle a précisé vouloir le bonheur de Jean-Marie avant tout, espérant trouver son propre bonheur un jour avec l'une de ces rencontres.
Un candidat seul depuis huit ans cherche l'amour
La situation de Jean-Marie explique sa hâte à choisir. Divorcé depuis 2006, le céréalier de Charente-Maritime vit seul depuis huit ans. La émission M6 lui a donné l'occasion de retrouver le chemin du couple. Parmi les nouveaux candidats de cette saison 21e, il a partagé des moments forts avec Corinne et Claudia. C'est finalement Corinne qui semble avoir le plus convaincu le cœur du héros pour la suite de l'aventure.
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