Jean-Marc Généreux rejoint Danse avec les stars ; pansements pour la famille Généreux contre le syndrome de Rett

Jean-Marc Généreux, juges 'Scotch' de Danse avec les stars, confirme sa participation. La soirée 'Danse avec les stars' welcomed him with open arms, welcoming him with open arms.

Danse avec les stars se prépète à faire ses premiers pas dans la cité sétoise. Jean-Marc Généreux a officiellement annoncé son arrivée prochaine dans le feuilleton à succès de TF1.

Un nouveau défi pour le Québécois, qui rejoint une longue liste d'invités prestigieux ayant déjà foulé le sol du tournage de la série quotidienne. Vidéo Voici - VOICI - 'Des trucs n'allaient pas': la larme à l'œil, Jean-Marc Généreux se rémémore comment il a appris que sa fille Francesca était très malade (ZAPTV).

Danse avec les stars, affichant un enthousiasme débordant à l'idée de passer du rôle de juge à celui de comédien, n'a pas caché sa joie de rejoindre une fiction dont il est lui-même un grand amateur. Il a notamment révélé que son personnage allait partager l'affiche avec notre Catherine Benguigui, qui le recevait à bras ouverts avec bienveillance, 'les détails de l'intrigue restent encore mystérieux', a-t-il ajouté, promettant aux fans de la série des moments de pur divertissement lors de la diffusion de ces futurs épisodes.

Jean-Marc Généreux a également teasé sa participation avec son énergie habituelle en lançant un message d'encouragement aux fidèles de la série. Reste désormais à découvrir si les fans lui attribueront un 10 pour ses premiers pas d'acteur à Sète. Cette incursion dans la comédie confirme une fois de plus la volonté de 'C'est un énorme débat qu'on a eu...

' : Lolita Séchan répond aux critiques des fans déçus du concert de Renaud C'est bien de contrôler quand on a envie de se montrer : les rares confidences de Lyna Khoudri sur son couple avec Karim Benzema. Photo 5 / 21 | © Ça commence aujourd'hui / France TV Photo 10 / 21 | © © P. Roths / KCS PRESSE En août 2020, Jean-Marc Généreux annonce qu'il quitte le jury de Danse avec les stars pour rejoindre France 2.

Il présente alors l'émission 'Spectaculaire', qui met en avant les métiers du spectacle. Malheureusement le programme prendra fin en 2022





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danse Avec Les Stars Jean-Marc Généreux Catherine Benguigui Spectaculaire Syndrome De Rett Clash Inès Reg - Natasha St-Pier Zodiaque Inès Reg - Natasha St-Pier Frère Marc Zorro Lacrymose

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bassin d’Arcachon : les villes d’ovalie croquées par Jean-Michel Cormary et Jean-Michel LafonInstallé sur le bassin d’Arcachon, Jean-Michel Cormary va présenter ce samedi 16 mai à la Fnac de Biganos, avec le dessinateur Jean-Michel Lafon, un ouvrage sur les villes de rugby, également appelé « manuel du supporter de mauvaise foi ». Un régal

Read more »

La dernière danse « sentimentale et historique » de Deschamps avec les BleusL'annonce de la liste des 26 Bleus pour la Coupe du monde, dernière du mandat de Deschamps, sonne le départ d'une dernière mission excitante pour le sélectionneur et la France.

Read more »

L’événement Alors on danse au théâtre Molière à Sète réserve de belles promesses : découvrez le programmeL’événement de danse du mois de mai est assurément Alors on danse du théâtre Molière et son 1 km de danse. Retrouvez le programme.

Read more »

Jean-Marc Généreux danse le retour de la foire d'AvignonDepuis le jeudi 14 mai, et jusqu'au 17 mai, Avignon Expo bat son plein au Parc des expositions. La première journée a été rythmée par de nombreuses animations, notamment dansantes.

Read more »