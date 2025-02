Jean-Marc Généreux : Les confidences bouleversantes du juré de Danse avec les stars sur sa fille Francesca atteinte du syndrome de Rett

Jean-Marc Généreux, juré de Danse avec les stars, se livre sur sa vie de famille et le quotidien difficile avec sa fille Francesca atteinte du syndrome de Rett. Dans un entretien poignant accordé à Paris Match, le danseur partage les joies et les peines de voir sa fille vivre avec cette maladie rare.

Jean-Marc Généreux fait son grand retour sur le devant de la scène. Depuis le 7 février, le danseur de 62 ans a repris son rôle de juré dans la saison 14 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1, et se prépare à dévoiler son autobiographie, Chaque pas est une leçon de vie, aux éditions Leduc, le 20 février prochain. Ce livre intime, dans lequel le mari de France évoque sa carrière, son arrivée dans l'émission phare de la Une et, bien sûr, sa vie de famille, suscite une grande curiosité.

Jean-Marc Généreux est le père d'un garçon, Jean-Francis, âgé de 28 ans, et d'une fille, Francesca, 26 ans, atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare chez les filles, qui provoque un handicap mental et des atteintes motrices. À l'occasion de la sortie de son ouvrage, Jean-Marc Généreux s'est confié sur son quotidien avec sa fille dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 13 février. Alors que sa fille est atteinte de cette maladie depuis l'âge de 20 mois, le juré de Danse avec les stars fait déjà depuis des années le deuil de sa progéniture. «C'est un déchirement que de perdre un enfant qui est vivant», confie-t-il. Avant d'expliquer que chaque jour son principal objectif est de la faire sourire : «C'est la validation que la journée est belle, qu'elle est heureuse. On ne vit pour rien d'autre». Désormais «enfermées dans un corps qui arrête de grandir», les journées de Francesca se ressemblent toutes. Au réveil, Jean-Marc Généreux et son épouse «lui chantent ses chansons», lui font «un brin de toilette», puis le collègue de Fauve Hautot l'a fait «marcher dans la maison». «Je compte les pas pour qu'elle en fasse un minimum par jour», confie le chorégraphe. Ensuite, Francesca prend son petit-déjeuner et ses médicaments, regarde les dessins animés, et ainsi de suite. Vers 20h, c'est l'heure du coucher. «À chaque fois que je la dépose dans son lit, elle me sourit. C'est comme si elle me disait : “Papa, ne sois pas triste, je vais être heureuse dans mes rêves”, déclare le Québécois.





