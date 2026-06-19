Jean-Luc Reichmann se confie sur son grave accident de moto et les séquelles qui ont marqué sa vie

Dans une interview accordée à Europe 1, le présentateur des 12 Coups de Midi, Jean-Luc Reichmann, révèle les détails inédits de l'accident de moto survenu à l'âge de 24 ans, un drame qui a failli lui coûter la vie et l'a laissé物理iquement et psychologiquement affaibli pendant plus d'un an. Il parle de son long parcours de rééducation, du soutien crucial de ses proches, et de l'injustice ressentie face à l'absence de la personne responsable. L'occasion aussi d'aborder d'autres sujets personnels : sa famille recomposée, son avenir à la télévision, et des épreuves récentes comme une tentative de cambriolage.

Le 22 juillet 2025, Jean-Luc Reichmann , l'animé emblématique des 12 Coups de Midi, s'est confié sur une épreuve marquante de sa vie lors d'une interview avec Anissa Haddadi sur Europe 1 .

Il a évoqué avec une émotion palpable l'accident de moto dont il a été victime à l'âge de 24 ans, un événement qui a failli lui coûter la vie et qui a laissé des séquelles durables. L'animateur a raconté avec force détails les circonstances du drame : alors qu'il se trouvait à Toulouse et se rendait chez un ami, une personne âgée a subi un malaise cardiaque et est tombée sur lui.

Il a été projeté, traversant même le moteur de la moto avant de faire un vol plané et de retomber lourdement. La violence du choc a été telle que les gendarmes arrivés sur les lieux l'ont cru mort sur le coup. Les conséquences ont été catastrophiques : il a dû rester alité ou en fauteuil roulant pendant plusieurs mois, voire un an, dans un état de grande faiblesse, pesant seulement 45 kilos.

Cette période a été marquée par une profonde souffrance psychologique, exacerbée par le fait que la personne responsable de l'accident ne soit jamais venue s'excuser ou prendre de ses nouvelles, ce qu'il a perçu comme une profonde injustice. Sa mère, témoin de sa déchéance physique, était plongée dans une panique constante. C'est finalement grâce au soutien indéfectible de ses proches, et notamment de sa compagne Nathalie Lecoultre, qu'il a pu traverser cette épreuve.

Il en a profité pour évoquer rarement sa famille recomposée, un foyer de six enfants qu'il a élevés avec Nathalie, une gestion qui n'a pas toujours été simple mais qui reste une source de bonheur. Au-delà de l'accident, Jean-Luc Reichmann a également abordé d'autres sujets forts, comme une situation dangereuse vécue sur le plateau d'Attention à la marche qui avait terrifié le public, ou encore son avenir dans Les 12 Coups de Midi, laissant entendre qu'il faut savoir 'se laisser bercer par la vie' et que son départ n'est pas à exclure.

Il a aussi fait part de son expérience avec les antidépresseurs et de la tentative de cambriolage à son domicile, qualifiée de trauma. Enfin, il a exprimé sa colère face à la mort d'un ancien candidat, Bastien Payet, et a évoqué sa propre prise de conscience concernant une tache sur son nez, un 'souci' qu'il a appris à accepter.

À travers ces confessions, l'animateur livre un message de résilience, rappelant que ce qui ne tue pas rend plus fort, et que le soutien familial est un pilier essentiel dans les moments les plus sombres. Son histoire est un témoignage poignant sur la fragilité de la vie et la nécessité de s'accrocher aux personnes qui comptent





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