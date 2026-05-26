Jean-Luc Reichmann s'inquiète de la concentration de son fils face aux réseaux sociaux

Lors d'une émission des 12 coups de midi, l'animateur a alerté sur les dangers du scrolling et son impact sur l'attention des adolescents.

Jean-Luc Reichmann , le visage emblématique de l'émission Les 12 coups de midi, est connu pour sa proximité avec son public et sa capacité à transformer un simple jeu télévisé en un moment de partage humain.

Au-delà des questions de culture générale et de la course vers le jackpot, l'animateur n'hésite jamais à ouvrir des parenthèses personnelles pour évoquer sa vie de famille. Récemment, c'est un sujet particulièrement actuel et préoccupant qui a animé le plateau : l'impact des technologies numériques sur la santé mentale et la capacité de concentration des jeunes générations. L'incident s'est produit lors d'une séquence où les candidats devaient répondre à une question portant sur les habitudes quotidiennes des adolescents.

Parmi les options proposées, l'expression scroller sur les réseaux sociaux a immédiatement capté l'attention de l'animateur. Ce terme, devenu banal dans le langage courant, désigne l'action de faire défiler un flux infini de contenus sur un smartphone. Pour Jean-Luc Reichmann, ce n'était pas seulement une réponse à un quiz, mais le reflet d'une réalité quotidienne qu'il observe chez son fils cadet.

Avec une franchise mêlée d'humour et de tendresse, il a révélé les discussions parfois tendues qu'il entretient avec son enfant à ce sujet. Tandis que le jeune homme tente de minimiser son usage en affirmant ne pas passer tout son temps sur son téléphone, son père, lucide, lui rappelle avec insistance que ce comportement est omniprésent. L'animateur a profité de cette tribune pour lancer un véritable cri d'alarme sur les dangers d'une consommation excessive des plateformes sociales.

Selon lui, le mécanisme même du défilement rapide expose le cerveau à un volume d'informations colossal en un temps extrêmement réduit. Cette surcharge cognitive, où les images, les vidéos courtes et les notifications s'enchaînent sans interruption, laisserait le cerveau totalement dépassé. Jean-Luc Reichmann souligne que ce processus renforce considérablement les troubles de l'attention, rendant difficile la concentration sur des tâches longues ou complexes, comme la lecture d'un livre ou l'écoute active.

C'est un combat que mènent aujourd'hui des millions de parents face à l'attrait hypnotique des algorithmes conçus pour captiver l'utilisateur le plus longtemps possible. Toutefois, l'échange a pris une tournure plus nuancée grâce à l'intervention de Zette, la voix off du programme. Celle-ci a apporté un éclairage différent en distinguant le scrolling compulsif d'autres formes de divertissement numérique.

Selon elle, la pratique des jeux vidéo ou le visionnage de vidéos plus longues n'auraient pas le même effet délétère sur la concentration. L'argument avancé est que ces activités, bien que numériques, sont moins soumises à des changements constants et brutaux de contenus. En restant focalisé sur un objectif précis dans un jeu ou sur une narration linéaire dans une vidéo, l'esprit serait moins fragmenté que lors de la navigation erratique sur les réseaux sociaux.

Bien que Zette n'ait pas encouragé un usage prolongé des écrans, elle a mis en lumière la différence fondamentale entre l'immersion et la dispersion. Ce débat, improvisé sur le plateau d'un jeu télévisé, soulève des questions fondamentales sur l'éducation numérique à l'ère du smartphone. La tension entre la volonté parentale de protéger et le désir d'autonomie des adolescents est palpable.

En partageant son expérience personnelle, Jean-Luc Reichmann humanise le rôle de l'animateur et transforme son émission en un espace de réflexion sociale. Le problème de l'attention est devenu un enjeu majeur de santé publique, et voir une figure publique en parler ouvertement permet de déstigmatiser les difficultés rencontrées par les familles.

La lutte contre la dépendance aux écrans demande patience et dialogue, loin des jugements hâtifs, pour aider les jeunes à retrouver un équilibre entre le monde virtuel et la réalité tangible





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