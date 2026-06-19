Jean-Luc Reichmann a reçu un message de soutien de Denis Brogniart sur le plateau des 12 coups de midi. L'animateur a mis en avant la lutte contre le cancer cette semaine et a reçu un message vidéo de Denis Brogniart pour le remercier pour son engagement.

Jean-Luc Reichmann reçoit un message de soutien de Denis Brogniart sur le plateau des 12 coups de midi . L'animateur a mis en avant la lutte contre le cancer cette semaine et a reçu un message vidéo de Denis Brogniart pour le remercier pour son engagement.

Denis Brogniart a exprimé sa gratitude pour le travail de Jean-Luc Reichmann pour défendre la cause de la recherche contre le cancer et a mentionné que les progrès sont importants, notamment grâce aux bonnes réponses de Laura. Laura, qui domine le jeu depuis le 8 juin 2026, tente de marquer son empreinte dans le jeu et a surpris Jean-Luc Reichmann en révélant qu'elle ne vit pas seule.

Le jeu continue avec de nouveaux candidats bien décidés à s'imposer dans le jeu de Jean-Luc Reichmann. Chaque bonne réponse donnée lors de la dernière manche permet d'offrir 2 000 euros à la cagnotte de l'association





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