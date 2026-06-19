Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 coups de midi, prépare un épisode de Léo Mattéï inspiré de l'affaire Lyhanna, qui a marqué les esprits. Il travaille actuellement sur l'écriture de la prochaine saison, avec des thèmes tels que la pédocriminalité dans les écoles ou la mort de Lyhanna, qui sera abordée dans la saison à venir.

On en est à l'écriture : Jean-Luc Reichmann prépare un épisode de Léo Mattéï inspiré de l'affaire Lyhanna, Jean-Luc Reichmann a révélé que les équipes de Léo Mattéï travaillaient actuellement sur l'écriture de la prochaine saison.

Parmi les thèmes envisagés figure l'affaire Lyhanna, un fait divers marquant qui a bouleversé les consciences. Un projet ambitieux mais particulièrement délicat. Vidéo Voici - Quand la fiction rencontre la réalité. Ce soir, Jean-Luc Reichmann revient avec Léo Mattéï, Brigade des mineurs sur @tf1.

À ses côtés, Randal, expert en intelligence artificielle incarné par @gwendaloff, s'impose comme un allié précieux face aux nouvelles menaces. À l'approche de la période estivale, la star de la première chaîne ne chôme pas et planifie déjà ses futurs intrigues de sa série policière. Depuis plus d’une décennie, cette fiction s'est imposée sur les écrans comme le harcèlement scolaire ou les violences intra familiales.

De la pédocriminalité dans les écoles ou de ce fait divers précis, l'interprète du commandant de la brigade des mineurs s'est montré très franc, mais d'éveiller les consciences de manière intelligente. Il impose une rigueur absolue afin de préserver la sensibilité des plus jeunes téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann refuse catégoriquement de tomber dans la facilité et d'excuser les violences. Léo Mattéï : le sujet de la mort de Lyhanna traité dans la prochaine saison





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