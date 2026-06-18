Jean-Luc Reichmann : le drame de son grave accident de moto

Jean-Luc Reichmann a vécu un drame dans sa vie après un grave accident de moto à l'âge de 23 ans. Il a été déclaré 'mort' sur la route et a subi de graves blessures.

Jean-Luc Reichmann a vécu un drame dans sa vie. Une difficile épreuve dont il s'est relevé avec beaucoup de courage et qui aurait pu lui laisser de grandes séquelles.

Alors que le grand public le voit régulièrement sur une moto pour les besoins des tournages de la série Attention à la marche ! , il a été victime d'un grave accident de moto à l'âge de 23 ans. Un drame qu'il a évoqué avec émotion au micro du podcast Vidéo Voici. Il a été déclaré 'mort' sur la route après un choc frontal avec une voiture conduite par une personne âgée qui a fait un malaise cardiaque au volant.

Il a subi de graves blessures, notamment une explosion de la rate, 18 fractures et 130 points de suture. Il a dû rester allongé pendant plusieurs mois, en béquilles et en fauteuil roulant. Il a également souffert d'une hernie discale. Il a raconté que le bruit de la voiture qui l'a frappé lui résonne encore dans la tête et qu'il a dû faire face à un quotidien difficile.

Il a également révélé que le public était terrifié lors d'un tournage de Attention à la marche ! , où plusieurs spectateurs ont été remontés et ont interrompu le tournage pendant près d'une demi-heure. Il a également dévoilé que le moment où il a décidé de se retirer du jeu de TF1 était lors d'un épisode des 12 coups de midi





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Jean-Luc Reichmann Accident De Moto Attention À La Marche ! 12 Coups De Midi

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