Jean-Luc Reichmann a dû changer le décor de son plateau suite à une demande surprise d'une téléspectatrice

L'animateur de l'émission de TF1 a dû prendre une décision radicale suite à une demande surprise d'une téléspectatrice qui suivait les 12 coups de midi. La téléspectatrice avait demandé que le hérisson du décor soit remplacé par un chat, un chien, un lapin, une poule ou une mouette.

Jean-Luc Reichmann a dû prendre une décision radicale suite à une demande surprise d'une téléspectatrice qui suivait les 12 coups de midi . L'animateur de l'émission de TF1 a changé le décor de son plateau pour satisfaire la requête de la fan.

La téléspectatrice, originaire de Carcassonne, avait demandé que le hérisson du décor soit remplacé par un chat, un chien, un lapin, une poule ou une mouette. Jean-Luc Reichmann a été surpris et amusé par cette demande et a engagé son équipe pour répondre à la requête de la téléspectatrice. Le décor du plateau a été modifié et une mouette a remplacé le hérisson, ce qui a satisfait la téléspectatrice





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