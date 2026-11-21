Le maire de ToulouseJean-Luc Moudenc exhorte Édouard Philippe, Gabriel Attal et leurs rivaux à un projet commun face à l'urgence politique de la Présidentielle 2027.

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a lancé une alerte solennelle concernant la course à la Présidence de la République. Il adresse un appel direct aux quatre principaux prétendants de la droite et du centre pour la Présidentielle 2027. Cet initiative vise à briser l'impasse actuelle qui paralysent les négociations électorales.

Une tribune pour réveiller les consciences politiques

Dans une tribune publiée vendredi dans Le Monde, Jean-Luc Moudenc utilise une métaphore forte pour décrire la situation du pays. Il affirme que Notre maison brûle et vous regardez ailleurs, citant Jacques Chirac. Cet élu local estime que les candidats se focalisent trop sur leurs ambitions personnelles. Il met en garde contre le risque d'une élimination prématurée au premier tour de l'élection présidentielle.

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Ce cri d'alarme intervient alors que la France traverse une période de grande turbulence. La crise politique, économique et sociale que traverse le pays exige une réponse unifiée de l'opposition. Les divisions actuelles semblent mettre en danger la viabilité d'une candidature crédible. L'enjeu est donc de dépasser les rivalités personnelles pour unir les forces.

Les désaccords bloquent la primaire de la droite

La primaire censée départager les candidats semble de plus en plus difficile à organiser. Une réunion récente avait esquissé un accord pour un scrutin à deux tours en janvier 2027. Le processus proposait un vote principalement électronique avec une participation de deux euros. Cependant, les désaccords ont ressurgi dès la fin de cette rencontre.

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Édouard Philippe refuse toujours de participer à cette consultation officielle. De son côté, David Lisnard souhaite élargir le périmètre à l'ensemble de la droite. Il inclut même le candidat d'extrême droite Éric Zemmour de Reconquête. Cette proposition est catégoriquement rejetée par Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Ces divergences fondamentales créent une situation inextricable pour les candidats.

Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, réclame une désignation avant Noël. Cette exigence de calendrier ajoute une pression supplémentaire sur les négociations. Les candidats ne parviennent pas à s'entendre sur le périmètre ou la méthode pour parvenir à l'unité. Le blocage actuel menace la capacité de la droite à présenter une alternative forte.

L'expérience de Toulouse comme modèle d'alliance

Jean-Luc Moudenc utilise son succès local comme exemple concret de coopération. Il dirige la plus grande ville française administrée par la droite et le centre. Depuis 2019, il a rassemblé des Républicains, des macronistes et des centristes. Cette alliance a remporté les municipales de 2020 et de 2026 face à François Piquemal de LFI.

Le maire de Toulouse interroge ses rivaux nationaux sur cette réussite. Il demande pourquoi ce qui fonctionne localement ne pourrait pas inspirer la campagne nationale. Selon lui, les quatre candidats partagent des convergences importantes. Ces points communs incluent le renforcement de l'autorité de l'État. Ils incluent également la libération de l'économie et la valorisation du travail.

La redressement des finances publiques constitue un autre axe de consensus potentiel. Ces objectifs communs devraient permettre de construire un projet commun solide. Cette vision optimiste contraste avec les divergences nombreuses qui persistent. Néanmoins, l'expérience toulousaine démontre la faisabilité de telles coalitions.

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Une proposition alternative à la primaire

Jean-Luc Moudenc ne croit pas qu'une primaire constitue nécessairement la meilleure solution. Il estime que ce mode de désignation court de nombreux risques et insuffisances objectives. Les blessures entre concurrents peuvent persister longtemps après le scrutin. Les exemples passés à droite comme à gauche abondent sur ce point.

Un autre problème fondamental concerne le privilège accordé aux personnalités. La primaire favorise le choix d'une individualité au détriment des idées politiques. Ce processus règle le casting mais ne traite pas du projet pour le pays. L'important reste la définition des orientations stratégiques nationales.

Le maire de Toulouse propose d'inverser la méthode traditionnelle. Il suggère de définir d'abord un programme commun détaillé. Ensuite, il conviendrait de choisir celui qui portera ce projet collectif. Cette approche place les idées au cœur de la démarche présidentielle.

Jean-Luc Moudenc offre ses services pour faciliter ce dialogue complexe. Il est prêt à accueillir les candidats à Toulouse. Il mise sur la convivialité du Sud-Ouest pour favoriser les échanges. Derrière cet appel du terrain, une inquiétude politique majeure se dessine.