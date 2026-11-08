Jean-Luc Mélenchon propose l'état d'urgence social et Manuel Bompard défend le programme LFI

Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, détaille la proposition d'état d'urgence social et défend les mesures de gauche face aux critiques présidentielles.

Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement La France insoumise, a publié une série de prises de position fermes afin de clarifier les axes stratégiques et les propositions spécifiques de son parti politique dans la perspective des élections présidentielles françaises. Ces déclarations visent à renforcer la lisibilité du programme de gauche et à contrer les narratives politiques concurrentes en s'appuyant sur des engagements concrets et non négociables.

Proposition d'état d'urgence social détaillée

Manuel Bompard met en avant l'impérieuse nécessité pour l'État de disposer d'une capacité opérationnelle immédiate afin de répondre aux crises sociétales. Il défend ainsi la proposition centrale lancée par Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à instaurer un véritable état d'urgence social. Cette mesure vise à permettre aux institutions publiques d'appliquer des corrections structurelles et des aides d'urgence sans les délais administratifs habituels, touchant directement les citoyens les plus vulnérables.

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Refus de la flexibilité sur le programme LFI

Le coordinateur de La France insoumise insiste sur l'unité de leur campagne en affirmant qu'ils ne varient pas sur leurs propositions politiques fondamentales. Il souligne fièrement que leur groupe détient le seul programme clair et précis parmi les candidats, ce qui leur permet d'offrir aux électeurs une vision cohérente et détaillée des réformes souhaitées, sans compromis tactiques qui dilueraient leur message initial.

Critiques vigoureuses contre la réforme des retraites

Un point de friction majeur demeure la hausse de l'âge de départ à la retraite fixé à 64 ans. Manuel Bompard qualifie cette décision gouvernementale d'horreur sociale, la présentant comme une injustice structurelle qui pèse lourdement sur les carrières et la dignité des travailleurs. Pour lui, la lutte contre toutes les formes de racisme et spécifiquement l'antisémitisme fait partie intégrante de cette lutte sociale plus large pour le respect des droits fondamentaux.

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Défense des mesures économiques de gauche

Concernant les ajustements économiques, Manuel Bompard justifie l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée en les comparant aux modèles européens existants. Il assure que ce mécanisme, déjà adopté dans d'autres pays, ne produit pas d'abus systémiques. Cette défense vise à prouver que les solutions de gauche sont techniquement éprouvées et socialement bénéfiques, contrairement aux arguments opposés par le camp conservateur.

Distanciation politique face aux rivaux

En réaction aux déclarations d'Édouard Philippe, candidat Horizons, qui conteste la nature de certaines mesures, Bompard rappelle la différence fondamentale avec le projet d'Emmanuel Macron. Parallèlement, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français, exprime son désir de rester concentré sur le programme à défendre plutôt que sur les conflits internes à gauche, soulignant une volonté de cohésion au sein de la coalition présidentielle.