Jean-Luc Mélenchon : Pôle public du médicament et 100% Sécu en 2027

Jean-Luc Mélenchon annonce la création d'un pôle public du médicament et le 100% Sécu lors de sa campagne présidentielle LFI 2027, avec une régulation stricte des prix.

Jean-Luc Mélenchon, candidat du Parti La France Insoumise à l'élection présidentielle de 2027, a présenté un programme ambitieux centré sur la protection sociale et la souveraineté sanitaire. Il a annoncé publiquement la création d'un pôle public du médicament, marquant une rupture avec le modèle actuel de gestion pharmaceutique. Cette initiative s'inscrit dans sa promesse de mettre en place un système de 100% Sécu pour garantir l'accès aux soins sans reste à charge pour les citoyens.

Stratégie pharmaceutique et contrôle des prix

Le candidat de La France Insoumise a détaillé les mécanismes concrets pour renverser la donne dans le secteur de la santé, un domaine qu'il qualifie de problématique centrale pour la survie de notre espèce. Il a affirmé que de nombreuses personnes refusent de voir et d'admettre l'urgence de la situation actuelle. Pour contrer les dérives du marché, Jean-Luc Mélenchon a explicitement demandé de bloquer immédiatement les prix des médicaments essentiels. Cette mesure visée à protéger le pouvoir d'achat tout en assurant la disponibilité des traitements vitaux pour la population française.

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Contexte politique et relations internationales

Sur le plan de la gouvernance, Jean-Luc Mélenchon a critiqué avec virulence l'action d'Emmanuel Macron en matière de droit social. Il a déclaré que le Code du travail a été abîmé dès la première heure du quinquennat du président actuel. Concernant la politique étrangère, il a exprimé une volonté d'agir frontalement au secours des Palestiniens contre le génocide à Gaza et contre l'annexion progressive de la Cisjordanie. Il estime qu'il faut remettre à l'ordre du jour le désarmement nucléaire de la planète région par région pour apaiser les tensions géopolitiques.

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Régulation technologique et impact économique

Le programme inclut également des réponses aux nouveaux défis sociétaux, notamment la montée de l'intelligence artificielle. Jean-Luc Mélenchon qualifie cette technologie de défi existentiel qui doit impérativement être régulée à l'échelle mondiale. Sur le plan économique intérieur, il propose d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur l'inflation pour lutter contre l'érosion du pouvoir d'achat des travailleurs. Ces propositions visent à redonner du pouvoir aux classes populaires face à la précarité croissante.

Positionnement politique et résilience

Face aux critiques de certains observateurs politiques qui lui recommandent de mettre de l'eau dans son vin pour séduire et être moins clivant, Jean-Luc Mélenchon a assuré qu'il ne le ferait pas. Il revendique une ligne de conduite franche et non modérée, affirmant vouloir se battre jusqu'à la dernière seconde. Il est convaincu que, à la fin, il va gagner cette bataille politique et sociale pour imposer ses réformes structurelles à l'échelle nationale.