Les experts analysent le timing pour se lancer dans la course à la présidentielle 2027. Le président du parti Place publique ne veut pas confirmer ou infirmer sa candidature, mais pour d'autres, c'est déjà chose faite.

Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature à la présidentielle 2027 . Les experts analysent le timing pour se lancer dans la course. Le président du parti Place publique ne veut pas confirmer ou infirmer sa candidature, mais pour d'autres, c'est déjà chose faite.

Les candidats et candidates doivent se décider à déclarer leur candidature entre neuf mois et un an avant le scrutin, ce qui semble être un bon timing. Cet été, il semblerait être une bonne opportunité pour officialiser sa candidature, mais il ne faut pas prendre trop d'avance. Les candidats doivent veiller à prévoir de futures étapes pour continuer de faire parler de soi et de sa candidature.

Gabriel Attal a fait l'annonce de sa candidature à la présidence, mais il y en a un qui a pris beaucoup d'avance et qui s'en sort plutôt bien : Edouard Philippe, candidat depuis deux ans et demi. Il a réussi à occuper le terrain et à s'autonomiser de Macron, de sa figure de Premier ministre. Le meilleur moment pour se présenter est celui qui a été bien intégré dans la stratégie électorale du candidat.

Il doit être réfléchi par rapport à la personne qui se présente, à son profil, à sa personnalité, ainsi qu'à l'état de la France, à savoir si elle est prête à entendre ce genre de déclaration. Et ce calendrier ne doit pas être imposé par des éléments extérieurs, comme le résultat d'un procès. Les vainqueurs des dernières élections ont su trouver la bonne stratégie pour se présenter.

Emmanuel Macron, par exemple, s'était déclaré en novembre 2016, ce qui avait été une campagne éclaire et massive. Tout avait été anticipé, il n'y avait qu'à appuyer sur un bouton pour que tout se déroule





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