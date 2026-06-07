Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne présidentielle 2027 avec un meeting en plein air à Saint-Denis

Le candidat insoumis de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lance officiellement sa course vers l'Élysée ce dimanche avec un meeting en plein air à Saint-Denis, où il réunit ses troupes et annonce officiellement son intention de se présenter à la présidentielle en 2027. Le rassemblement, prévu à 15 h 30, se déroulera en plein air, place Victor-Hugo, lieu symbolique de la Nouvelle France théorisée par le quadruple candidat à la présidentielle.

Ce dimanche, les insoumis de Jean-Luc Mélenchon entendent faire une « démonstration de force » lors d'un meeting en plein air à Saint-Denis , avec au moins 10 000 spectateurs attendus.

Le rassemblement, prévu à 15 h 30, se déroulera en plein air, place Victor-Hugo, symbole de la Nouvelle France théorisée par le quadruple candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, accompagné de nombreux élus de La France insoumise, y présentera officiellement sa course vers l'Élysée, capitalisant ainsi sur son bon lancement de campagne et sur les sondages qui placent parfois son nom aux portes du second tour.

Le meeting servira également de pont entre mémoire et projet politique, avec la participation de écrivains tels que Annie Ernaux et Éric Vuillard. Les insoumis entendent capitaliser sur leur efficacité et le contraste avec le reste de la gauche, tout en soulignant la question de la primaire unitaire et la décision de la cour d'appel de Paris dans l'affaire des assistants du Rassemblement national au Parlement européen





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