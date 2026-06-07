Jean-Luc Mélenchon lance sa campagne à Saint-Denis, symbole de sa "Nouvelle France"

Le candidat de La France insoumise a tenu son premier meeting de campagne à Saint-Denis, ville dirigée par un maire insoumis et incarnation de sa vision d'une France urbaine et métissée. Alors que les sondages le placent en bonne position, il profite des divisions de la gauche pour renforcer son avance.

Jean-Luc Mélenchon , candidat de La France insoumise (LFI) à l' élection présidentielle , a tenu son premier meeting de campagne ce dimanche à Saint-Denis , ville symbole de la banlieue parisienne.

L'événement, organisé en plein air place Victor Hugo, a réuni plusieurs milliers de militants et sympathisants. Ce choix de lieu n'est pas anodin : Saint-Denis, dirigée par le maire insoumis Bally Bagayoko, incarne la "Nouvelle France" urbaine, métissée et connectée que promeut le candidat. Le meeting, prévu à 15h30, visait à établir un lien entre l'histoire de France - la basilique de Saint-Denis étant la nécropole des rois - et le projet politique de Jean-Luc Mélenchon.

Les écrivains Annie Ernaux et Éric Vuillard, prix littéraires prestigieux, étaient présents pour témoigner de l'aspect "éducation populaire" de la campagne. Manuel Bompard, coordinateur de LFI et directeur de campagne, a précisé que ce ne serait pas un meeting purement programmatique, mais plutôt l'occasion de développer les grands axes de la campagne.

Le candidat, orateur chevronné, y a vu une démonstration de force alors que les sondages le placent régulièrement en mesure d'accéder au second tour, avec des intentions de vote oscillant entre 13 et 15%. Cette dynamique contraste avec les difficultés du reste de la gauche, enlisée dans les débats sur une primaire unitaire.

La direction du Parti socialiste a proposé une "double primaire" pour tenter de sortir de l'impasse, une solution accueillie avec ironie par les insoumis, qui rappellent que "détester Mélenchon n'est pas un programme". Le succès de ce lancement de campagne dépasse les attentes des organisateurs.

"On a presque été pris de court et on a dû vite enchaîner", confie un cadre du mouvement. Les soutiens affluent, notamment parmi les écologistes, alors que les divergences persistent au sein de la gauche non-insoumise. Après ce meeting, d'autres candidats ou prétendants tiendront des rassemblements prochainement : Raphaël Glucksmann le 13 juin, Bruno Retailleau le 20 juin et Édouard Philippe le 5 juillet.

Ces meetings s'inscrivent dans un calendrier politique chargé, avec une décision judiciaire majeure attendue le 7 juillet concernant l'affaire des assistants du Rassemblement national au Parlement européen, qui pourrait influencer la candidature de Marine Le Pen ou Jordan Bardella





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