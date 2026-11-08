Jean-Luc Mélenchon face à l'opposition sur le Smic et les inégalités

Manuel Bompard défend les politiques de la France Insoumise face aux critiques de Jordan Bardella et Nathalie Arthaud sur le pouvoir d'achat et le Smic.

Le coordinateur national de La France Insoumise, Manuel Bompard, a multiplié les interventions publiques pour contester les propositions économiques de ses adversaires politiques. Il a notamment critiqué la position de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui estime que beaucoup de petites entreprises ne peuvent pas se permettre une hausse du Smic.

Face à cette argumentation, Manuel Bompard a rappelé que Nathalie Arthaud, candidate de Lutte Ouvrière à la présidentielle, réclame un minimum de 2.200 euros net pour vivre. Le représentant de La France Insoumise a souligné que tous les travailleurs retiendront que Marine Le Pen est opposée à l'augmentation du Smic, un point qui reste central dans le débat sur le pouvoir d'achat.

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Réduction des écarts de salaires dans les entreprises

Manuel Bompard a défendu une logique de redistribution en affirmant que si vous êtes capables d'augmenter les gros salaires, vous pouvez augmenter les petits. Cette déclaration vise à montrer que la hausse des rémunérations modestes ne doit pas nécessairement se faire au détriment de la compétitivité des entreprises, selon sa lecture des mécanismes économiques.

Il a également assuré qu'il ne voit pas ce qu'il y a de confiscatoire dans les propositions visant à limiter l'héritage à cinq biens immobiliers. Cette prise de position s'inscrit dans une stratégie plus large pour apaiser les souffrances sociales et réduire les inégalités de patrimoine entre les ménages français.

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Débats politiques et propositions sociétales

Le coordinateur de La France Insoumise a adressé un message direct à Raphaël Glucksmann en lui proposant d'arrêter de brutaliser le débat politique à gauche. Ces tensions reflètent les divisions internes au camp progressiste français alors que la campagne présidentielle approche de sa phase décisive.

Sur le plan de la santé publique, Manuel Bompard a soutenu l'auto-déclaration des arrêts maladie de courte durée. Il a précisé que cela existe dans d'autres pays et que cette mesure ne produit pas d'abus, contrairement à ce que pourraient laisser penser certains critiques. Cette réforme est présentée comme une modernisation nécessaire du système de protection sociale.

Retraite et avenir politique

Manuel Bompard a également commenté la réforme des retraites, qualifiant le passage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans d'une horreur sociale. Pour lui, cette décision a créé des tensions durables dans la société française et nécessite une correction politique urgente.

Concernant la présidentielle, Manuel Bompard a lancé qu'ils ont déjà un programme et qu'ils sont les seuls à en avoir un. Cette affirmation cherche à positionner La France Insoumise comme la seule force politique offrant une alternative complète et structurée aux électeurs, en distinguant clairement son offre de celle de ses concurrents.

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Paix et démocratie en Ukraine

Sur la scène internationale, Manuel Bompard a exprimé son opinion sur la situation en Ukraine. Il estime qu'un accord de paix doit permettre aux Ukrainiens de choisir leur avenir. Cette position met l'accent sur le droit à l'autodétermination des peuples dans un contexte de conflit géopolitique majeur.

Il a aussi abordé la question des élections, soulignant que l'absence d'élections en Ukraine est liée à la nécessité de stabiliser la région avant tout processus démocratique. Ces prises de position placent La France Insoumise dans une posture de critique des interventions militaires et de défense de la diplomatie comme premier outil de résolution des conflits.