Jean-Luc Mélenchon dévoile son programme pour la VIe République et le 100% Sécu

Le candidat LFI présente sa vision d'une VIe République, du 100% Sécu, de la régulation de l'IA et de la défense des Palestiniens pour la présidentielle 2027.

Le fondateur de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a officiellement tracé les grandes lignes de son programme politique en vue de la présidentielle de 2027, affirmant sa volonté de transformer en profondeur les institutions et la société françaises. S'adressant à ses partisans et à la presse, le candidat a insisté sur la nécessité de rétablir la souveraineté populaire et de renforcer la protection sociale face aux défis contemporains. Il a précisé que son approche rejetait toute forme de compromis sur les principes fondamentaux de son projet de société.

Promesse d'une VIe République souveraine

Jean-Luc Mélenchon a lancé une proposition structurelle majeure pour l'avenir institutionnel du pays en défendant une VIe République, qui serait spécifiquement conçue pour garantir une souveraineté populaire permanente. Cette refonte constitutionnelle vise à redonner du pouvoir aux citoyens dans les décisions clés. Le candidat a expliqué que ce changement de régime est indispensable pour rompre avec les mécanismes actuels qu'il juge trop élitistes. Il souhaite ainsi créer un nouveau cadre politique où le peuple aurait un rôle central et continu dans la gouvernation.

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Engagements massifs pour la santé publique

Le sujet de la santé occupe une place prépondérante dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui le qualifie de problème central pour la survie de notre espèce. Il dénonce le fait que beaucoup refusent de voir la gravité de la situation et de l'admettre ouvertement. Pour remédier à cette crise, le candidat a annoncé la création d'un pôle public du médicament, afin de nationaliser la production et garantir l'indépendance du pays. Cette mesure s'inscrit dans une promesse plus large de mettre en place le 100% Sécu, garantissant ainsi une prise en charge totale et gratuite des soins pour tous les citoyens, sans reste à charge.

Réformes économiques et protection sociale

Sur le plan économique, Jean-Luc Mélenchon détaille une série de mesures urgentes pour protéger le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation. Il propose d'agir frontalement en bloquant immédiatement les prix des produits essentiels pour stabiliser le marché. Parallèlement, il insiste sur la nécessité d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur l'inflation pour que les revenus suivent la montée des prix. Ces mesures visent à corriger les effets pervers du modèle économique actuel. Le candidat a également critiqué le Code du travail, estimant qu'il a été abîmé dès la première heure par Emmanuel Macron et que sa refonte est nécessaire pour protéger les travailleurs.

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Positionnement géopolitique et défis technologiques

Le programme de Jean-Luc Mélenchon se veut également ambitieux sur la scène internationale et face aux nouvelles technologies. Il considère l'intelligence artificielle comme un défi existentiel majeur qu'il faut impérativement réguler à une échelle mondiale. Sur le plan géopolitique, il se déclare prêt à agir frontalement au secours des Palestiniens contre le génocide à Gaza et contre l'annexion progressive de la Cisjordanie en cas de victoire. De plus, il appelle à remettre à l'ordre du jour le désarmement nucléaire de la planète, région par région. Ces positions reflètent une volonté de placer la paix et la justice internationale au cœur de la diplomatie française.

Straatégie politique et combat jusqu'au bout

Face aux critiques et aux pressions pour modérer son profil, Jean-Luc Mélenchon assure qu'il ne suivra pas les recommandations de certains qui lui suggèrent de mettre de l'eau dans son vin pour être moins clivant. Il promet de se battre jusqu'à la dernière seconde et de gagner à la fin. Cette fermeté illustre sa stratégie de confrontation avec les establishment politiques. Le candidat LFI reste convaincu que c'est en assumant pleinement ses idées radicales qu'il pourra mobiliser une majorité citoyenne. Son discours marque une volonté de ne pas céder sur aucun de ses principes fondamentaux pour la présidentielle 2027.