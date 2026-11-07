Jean-Luc Mélenchon dévoile son programme : IA, soutien à Gaza et régulation financière

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon présente sa plateforme électorale couvrant la régulation de l'IA, le soutien à Gaza et la réforme financière pour l'élection présidentielle.

Le candidat à la présidentielle de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a exposé les piliers de sa stratégie politique lors d'une communication récente. Son programme vise à transformer en profondeur les institutions françaises et les relations internationales. Il place la régulation technologique et la justice sociale au cœur de son action prospective.

La Régulation Mondiale de l'Intelligence Artificielle

Jean-Luc Mélenchon qualifie l'intelligence artificielle de défi existentiel nécessitant une régulation à l'échelle mondiale. Il estime que les dettes privées et le développement des IA menacent de faire effondrer le système financier international. Pour lui, il est impératif de démanteler les citadelles de ce qu'il décrit comme un système corrompu. Cette position s'inscrit dans une volonté de protéger les économies nationales face aux forces spéculatives globales.

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Engagement Direct en Favor de la Population Palestinienne

Le candidat LFI affirme vouloir agir frontalement au secours des Palestiniens. Il cite explicitement la nécessité de s'opposer au génocide à Gaza et à l'annexion progressive de la Cisjordanie. Cet engagement diplomatique et moral figure parmi les priorités de sa campagne. Il cherche à infléchir la politique étrangère de la France sur ce dossier sensible avec une fermeté inégalée à ce jour.

Désarmement Nucléaire et Lutte contre le Racisme

Jean-Luc Mélenchon plaide pour remettre à l'ordre du jour le désarmement nucléaire de la planète. Il propose d'agir région par région pour y parvenir progressivement. Sur le front intérieur, il promet de poursuivre au peigne fin le racisme par tous les moyens légaux une fois au pouvoir. Ces deux axes témoignent de sa vision d'une réorganisation complète de la sécurité globale et de la cohésion sociale.

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Justice Sociale et Refus des Réformes Libérales

Face aux critiques, Jean-Luc Mélenchon dénonce Marine Le Pen et Jordan Bardella comme les plus hostiles aux droits sociaux du peuple en France. Il propose de bloquer immédiatement les prix, d'augmenter le SMIC et d' indexer les salaires sur l'inflation. Il qualifie également Parcoursup d'emblème répugnant du projet libéral, en réponse à la colère lycéenne actuelle. Son discours invite à tout changer pour restaurer un pouvoir d'achat protecteur.

Défense du Droit du Sol et Identité Nationale

Sur la question de la nationalité, Jean-Luc Mélenchon défend le droit du sol. Il rappelle la maxime simple selon laquelle tu nais ici, tu es Français. Cette position vise à intégrer davantage d'individus dans la communauté nationale. Elle s'oppose aux courants restrictifs présents dans le paysage politique français actuel. Il présente cette approche comme la seule raisonnable pour construire une société inclusive.