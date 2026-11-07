Jean-Luc Mélenchon dévoile ses priorités pour la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à l'élection présidentielle, présente ses propositions sur les prix, les salaires, le nucléaire, le droit du sol et la situation à Gaza.

Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise (LFI) à l' élection présidentielle, a exposé une série de propositions qu'il entend mettre en œuvre s'il est élu. Dans plusieurs déclarations, il affirme vouloir agir frontalement au secours des Palestiniens face au génocide à Gaza et à l'annexion progressive de la Cisjordanie. Il avance également des mesures économiques, sociales, environnementales et migratoires, qu'il présente comme un changement global de cap pour le pays.

Des mesures immédiates sur les prix et les salaires

Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer immédiatement les prix, d'augmenter le SMIC et d'indexer les salaires sur l'inflation. Il détaille cette orientation comme une réponse directe au pouvoir d'achat des ménages.

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Le candidat LFI estime que ces leviers doivent permettre de protéger les revenus contre la hausse du coût de la vie. Il résume sa démarche par une formule frontale : il n'a, selon ses mots, qu'une chose raisonnable à proposer, à savoir tout changer.

Jean-Luc Mélenchon accuse aussi le système financier international de fragilité. Il met en garde contre les effets de l'endettement privé et du développement de l'intelligence artificielle, qu'il lie à un risque d'effondrement, et plaide pour démanteler ce qu'il appelle les citadelles d'un système qu'il qualifie de pourri.

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Politique internationale, nucléaire et droit du sol

Jean-Luc Mélenchon défend le désarmement nucléaire de la planète, mené région par région. Il estime qu'il faut remettre ce sujet à l'ordre du jour politique, sans fixer dans les propos rapportés de calendrier précis.

Sur la question de la nationalité, le candidat LFI défend le droit du sol avec la formule selon laquelle on naît ici et on est français. Il s'inscrit ainsi en opposition aux positions de la droite nationaliste, dont il dénonce les dirigeants.

Jean-Luc Mélenchon accuse en effet Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être devenus les plus hostiles aux droits sociaux du peuple en France. Il leur oppose son propre programme de protection sociale et de justice économique.

Éducation, lutte contre le racisme et soutiens politiques

Jean-Luc Mélenchon qualifie Parcoursup d'emblème répugnant du projet libéral, en réaction à la colère lycéenne. Il rattache ainsi la plateforme d'orientation post-bac à sa critique générale des politiques menées depuis plusieurs années.

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Le candidat LFI promet par ailleurs de poursuivre au peigne fin le racisme par tous les moyens légaux une fois au pouvoir. Il affirme vouloir faire de cette lutte une priorité de l'action publique.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon a salué le soutien d'une partie des députés communistes à sa démarche, en leur adressant un message d'ouverture : bienvenue à qui veut agir avec nous. Ce ralliement, présenté comme un appui parlementaire, s'inscrit dans la préparation de sa candidature à la présidentielle.