Jean-Luc Mélenchon dénonce un montage vidéo trompeur de Marine Le Pen et menace de porter plainte

Le leader de La France insoumise dénonce un montage vidéo trompeur diffusé par la dirigeante du Rassemblement national et conteste l'interprétation de ses propos. Il accuse Marine Le Pen d'avoir manipulé et menace de porter plainte contre elle.

Comme Jean-Luc Mélenchon , plusieurs responsables de La France insoumise ont réagi dans la journée pour dénoncer une vidéo coupée et montée. Le leader de La France insoumise dénonce un montage vidéo trompeur diffusé par la dirigeante du Rassemblement national et conteste l'interprétation de ses propos.

Le candidat LFI à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a affirmé vouloir porter plainte contre Marine Le Pen, qu'il accuse d'avoir manipulé. La vidéo de Jean-Luc Mélenchon, qui remonte à février 2025, dans laquelle il demande à une assistance qui a 'un grand-père étranger ?

' et ensuite dit qu'il y a 'une Nouvelle France' composée de 'millions de gens' a été publiée par Marine Le Pen sur le réseau X. Le candidat de La France insoumise enregistre une hausse dans les intentions de vote, confortant sa stratégie de campagne précoce malgré les incertitudes sur le second tour. Plusieurs responsables de La France insoumise ont réagi dans la journée pour dénoncer une vidéo coupée et montée.

Jean-Luc Mélenchon ironise sur la Bêtise Artificielle (BA) et accuse Marine Le Pen de s'être procurée un tel logiciel pour découper et monter sa vidéo. Il a également fait référence à l'article 226-8 du code pénal qui punit le fait de porter à la connaissance du public le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement.

LFI met en avant le concept de 'Nouvelle France', assurant qu'il ne s'agit pas de parler uniquement des origines de ses habitants mais aussi d'un renouvellement générationnel





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