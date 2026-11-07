Le candidat LFI dénonce la politique sociale du RN et appelle à transformer le système. Il défend le droit du sol et dénonc l'impasse politique actuelle.

Le candidat de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale à l' élection présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon, a engagé une offensive vigoureuse contre l'extrême droite. Il a qualifié Marine Le Pen et Jordan Bardella de figures les plus hostiles aux droits sociaux fondamentaux du peuple français. Cette déclaration marque un tournant dans la rhétorique du mouvement, qui vise à mobiliser les électeurs autour d'une rupture claire avec les partis traditionnels et radicaux.

La défense du droit du sol contre la droite

Au cœur de son programme, Jean-Luc Mélenchon réaffirme avec force la principle du droit du sol. Il explique que toute personne née sur le territoire national est de droit française. Cette position s'oppose frontalement à la vision du Rassemblement National, qu'il accuse de mépris envers les populations locales. Le candidat de la gauche radicale estime que cette approche est la seule way de restaurer la dignité et la cohésion nationale.

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Il dénonce une vision du monde qui exclut et divise. Selon lui, nier l'appartenance nationale à ceux qui sont nés en France constitue une atteinte fondamentale aux valeurs républicaines. Ce thème central de la campagne sert de levier pour attirer un large éventail d'électeurs mécontents des politiques migratoires restrictives actuelles.

Crise du système et réformes structurelles

La vision de Jean-Luc Mélenchon dépasse le cadre strictement sécuritaire ou migratoire. Il décrit la France comme étant confrontée à une crise globale de la civilisation humaine. Il met en cause les dettes privées et l'intelligence artificielle comme facteurs potentiels d'effondrement du système financier international. Il appelle donc à démanteler les citadelles de ce qu'il perçoit comme un système financier corrompu et prédateur.

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Pour sortir de cette impasse, il propose une transformation radicale des institutions. Il lance un appel direct aux citoyens pour qu'ils exigent un changement complet. Il rejette les ajustements cosmétiques et plaide pour une refonte en profondeur de l'État et de l'économie. Cette vision systémique vise à reconstruire une société plus juste et solidaire.

Le cas de Parcoursup et la colère lycéenne

Un autre pilier de la critique de Jean-Luc Mélenchon concerne l'éducation. Il vise particulièrement la plateforme Parcoursup. Il la qualifie d'emblème répugnant du projet libéral. Cette plateforme est perçue par le candidat comme un instrument de tri social qui défavorise les jeunes issus des milieux populaires. La colère lycéenne est vue comme le symptôme d'un système éducatif en crise.

Il soutient que cette organisation bureaucratique nuit gravement à l'orientation des étudiants. Il promeut une école publique gratuite et de qualité pour tous, indépendamment de l'origine sociale. Ce point de vue résonne fortement auprès des familles et des enseignants qui dénoncent la dégradation des conditions d'accueil et de formation.

Lutte contre le racisme et hommage à Pengo Bossio Wangi

La question raciste est centrale dans le discours du candidat. Il annonce que, une fois au pouvoir, il poursuivra le racisme au peigne fin. Il s'engage à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour combattre les discriminations. Cet engagement fait écho à la récente mort de Pengo Bossio Wangi lors de l'attentat raciste de Trappes. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une minute de silence en sa mémoire.

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Cet hommage sert de point de départ à une mobilisation contre la haine et l'extrémisme. Il rappelle que la République doit protéger l'ensemble de ses citoyens. La lutte contre les idées racistes est présentée comme une condition sine qua non pour la réussite de la transition sociale.

Impasse politique et position d'Édouard Philippe

En parallèle, Édouard Philippe, candidat du mouvement Horizons, exprime ses doutes sur la capacité du gouvernement à régler durablement les problèmes avant l'élection présidentielle. Il déplore une impasse politique qui risque de prolonger l'insatisfaction des Français. Il souhaite que la France devienne plus forte plutôt que trop faible pour répondre à la colère sociale.

Ces déclarations illustrent la fragmentation du paysage politique. Alors que Jean-Luc Mélenchon prône la rupture, Édouard Philippe cherche à rassurer en parlant de force et de stabilité. Cette opposition de styles et de programmes structure le débat public en cette période électorale cruciale pour l'avenir de la nation.