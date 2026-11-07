Jean-Luc Mélenchon annonce un pôle public du médicament et 100% sécu

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon propose un pôle public du médicament et un remboursement à 100 % pour lutter contre la crise de la santé en France.

Le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a livré une proposition phare concernant la santé publique, annonçant la création d'un pôle public dédié au médicament et le remboursement intégraire des soins. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle, où il place la santé au cœur de ses priorités politiques et sociales. Mélenchon considère que la santé est devenue un enjeu vital pour la survie de l'espèce humaine, un problème central que la société refuse encore trop souvent d'admettre pleinement.

Création d'un pôle public du médicament

Le projet de Jean-Luc Mélenchon vise à rompre avec le modèle actuel en establishing un pôle entièrement public pour la production et la distribution des médicaments. Cette structure nationale devrait permettre de reprendre le contrôle des chaînes d'approvisionnement et de garantir l'accès aux traitements essentiels pour tous les citoyens. L'objectif affiché est de sortir du contrôle excessif du marché privé dans un secteur aussi critique que le médicament.

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En parallèle de cette réforme structurelle, le candidat a insisté sur la nécessité d'un remboursement à cent pour cent par la sécurité sociale. Cette mesure vise à éliminer les reste-à-charge qui pèsent lourdement sur les budgets familiaux et à lever les freins financiers à l'accès aux soins. La mise en place de cette politique sanitaire ambitieuse s'accompagne d'une critique sévère de l'action gouvernementale précédente, notamment celle d'Emmanuel Macron, dont le Code du travail aurait été abîmé dès les premiers jours de son mandat.

Critiques sur le travail et les droits sociaux

Au-delà de la santé, Jean-Luc Mélenchon a profité de son discours pour attaquer frontalement la gestion économique et sociale du pays. Il dénonce particulièrement les positions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qu'il qualifie de devenir les plus hostiles aux droits sociaux du peuple français. Pour lui, ces acteurs politiques menacent directement les acquis sociaux qui ont structuré la société française pendant des décennies.

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Cette critique s'étend également à la stratégie électorale de certains de ses concurrents. Mélenchon a déclaré qu'il ne suivrait pas les recommandations visant à mettre de l'eau dans son vin pour séduire un électorat plus modéré ou pour être perçu comme moins clivant. Il a affirmé vouloir maintenir sa position franche et directe, sans compromis sur ses idéaux ou sur la fermeté de son message politique face aux défis actuels.

Prix, salaires et régulation de l'IA

Concernant le pouvoir d'achat et la protection économique, Jean-Luc Mélenchon a détaillé plusieurs mesures d'urgence. Il plaide pour un blocage immédiat des prix afin de contenir l'inflation qui érode le pouvoir des ménages. Simultanément, il propose une augmentation du Smic et l'indexation des salaires sur l'inflation, afin de protéger les revenus des travailleurs contre l'érosion monétaire. Ces mesures sont présentées comme des urgences sociales nécessitant une action rapide de l'État.

Sur le plan technologique, le candidat aborde la question de l'intelligence artificielle comme un véritable défi existentiel pour la société. Il estime qu'une régulation stricte est indispensable, et ce, à l'échelle mondiale pour être efficace. Cette position s'inscrit dans une vision plus large où la France et l'Europe doivent jouer un rôle de leader dans la régulation des technologies disruptives qui bouleversent le marché du travail et la structure sociale.

Politique étrangère et engagement international

La politique étrangère de Jean-Luc Mélenchon se distingue également par une approche résolument interventionniste dans les conflits internationaux. Il annonce vouloir agir frontalement au secours des Palestiniens, dénonçant ce qu'il décrit comme un génocide à Gaza et l'annexion progressive de la Cisjordanie. Cette position reflète une volonté de placer les droits humains et la paix au centre des relations internationales de la France.

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Dans le même temps, il appelle à remettre le désarmement nucléaire à l'ordre du jour, région par région, pour réduire les risques d'escalade mondiale. L'ensemble de ces propositions vise à montrer une opposition systématique aux politiques actuelles. Jean-Luc Mélenchon assure qu'il se battra jusqu'à la dernière seconde pour gagner la présidentielle, convaincu que ses idées peuvent inverser la tendance actuelle et offrir une alternative crédible pour l'avenir du pays.