Jean-Luc Mélenchon annonce pôle public du médicament et 100% sécu

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon dévoile son programme santé avec la création d'un pôle public du médicament, la couverture totale des soins et la régulation des prix.

Le candidat de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a officiellement présenté sa vision pour la santé publique lors de l'élection présidentielle de 2027. Il annonce la création immédiate d'un pôle public dédié au médicament et la mise en place d'un système de remboursement à 100 % pour l'ensemble des soins.

Un pôle public pour le médicament

Jean-Luc Mélenchon considère que la santé est devenue un problème central pour la survie de l'humanité, une réalité qu'il estime être niée par beaucoup. Pour répondre à cette crise, son projet prévoit la création d'un pôle public du médicament. Cette structure aurait pour mission de reprendre le contrôle de la production et de la distribution des traitements essentiels.

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Le candidat LFI affirme vouloir faire le 100 % sécu. Cette mesure vise à éliminer les reste à charge pour les patients et à garantir l'accès aux soins sans barrière financière. Il dénonce également l'état actuel du Code du travail, qu'il accuse Emmanuel Macron d'avoir abîmé dès la première heure de son mandat.

Politique économique et protection sociale

Au-delà de la santé, Jean-Luc Mélenchon détaille un programme économique visant à protéger immédiatement le pouvoir d'achat. Il préconise de bloquer les prix des produits essentiels pour stopper l'érosion des revenus des ménages. Cette mesure s'accompagnerait d'une augmentation du SMIC pour soutenir les travailleurs les plus modestes.

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Le candidat propose également d'indexer les salaires sur l'inflation. Cette mécanisme permettrait d'ajuster automatiquement les rémunérations en fonction de la hausse des prix, préservant ainsi le niveau de vie des citoyens face à la pression inflationniste. Ces dispositions s'inscrivent dans une logique de défense sociale face aux mesures qu'il juge insuffisantes.

Positionnement géopolitique et régulation

Sur la scène internationale, Jean-Luc Mélenchon se positionne comme un défenseur actif des populations palestiniennes. Il s'engage à agir frontalement au secours des Palestiniens contre ce qu'il qualifie de génocide à Gaza. Il souhaite également s'opposer à l'annexion progressive de la Cisjordanie si lui est donné le pouvoir.

Le candidat appelle à remettre à l'ordre du jour le désarmement nucléaire de la planète, région par région. Sur le plan technologique, il qualifie l'intelligence artificielle d'un défi existentiel. Il estime qu'il est impératif de réguler ce domaine à l'échelle mondiale pour éviter les dérives potentielles et protéger la société.

Engagement et stratégie politique

Face aux recommandations de modérer son discours pour séduire un électorat plus large, Jean-Luc Mélenchon reste inflexible. Il déclare qu'il ne mettra pas d'eau dans son vin, refusant d'être moins clivant pour gagner des voix. Il assure que certains lui conseillent cette approche, mais qu'il privilégie la clarté de son projet.

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Le candidat de La France Insoumise réitère sa détermination à se battre jusqu'à la dernière seconde pour l'élection présidentielle. Il manifeste une confiance absolue dans l'issue du processus électoral. Son discours s'articule autour de la nécessité d'un changement radical de modèle politique et social, sans compromis sur les principes affichés.