Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle, a accusé Marine Le Pen d'avoir manipulé ses propos sur la Nouvelle France et a annoncé vouloir porter plainte contre elle. Il a également évoqué une affaire des assistants parlementaires de LFI qui a conduit à la clôture de l'instruction sans mise en examen.

Jean-Luc Mélenchon accuse Le Pen d'avoir "manipulé" ses propos sur la " Nouvelle France " et évoque une plainte. Le candidat LFI à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a affirmé ce mardi 26 mai dans la soirée vouloir "porter plainte" contre Marine Le Pen , qu’il accuse d'avoir "manipulé" ses propos sur la Nouvelle France .

Il a publié mardi matin sur le réseau X une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, qui remonte à février 2025, dans laquelle on l’entend demander à une assistance qui a "Contrairement à ce que cherchent à faire gober les cadres LFI sur les plateaux à des journalistes complaisants qui font semblant d’y croire, la Nouvelle France den’évoque pas un remplacement générationnel. Ce concept est bel et bien fondé sur l’origine étrangère et constitue donc la quintessence du racisme et la négation de notre Constitution.

Vous connaissez la BA ? C’est la Bêtise Artificielle (BA). Au moment où tout le monde dénonce les images fake par IA, Madame Le Pen s’est acheté une BACe logiciel a découpé huit fois une de mes déclarations et en a tiré un montage pour me faire dire ce que voulait Marine Le Pen. Affaire des assistants parlementaires de LFI : les juges clôturent l’instruction, sans mise en examen.

Montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l’article Jean-Luc Mélenchon accuse Le Pen d’avoir "manipulé" ses propos sur la Nouvelle France" et évoque une plainte. Jean-Luc Mélenchon accuse Le Pen d’avoir "manipulé" ses propos sur la Nouvelle France" et évoque une plainte.

Le seul monument historique qui se déplace pour aller voir les gens : l’avion Noratlas 105 en parade à la base de Salon. Main basse sur le Louvre" adapté au cinéma et en série documentaire : le casse du siècle bientôt sur vos écran





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