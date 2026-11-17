Jean-Luc Lemoine révèle avoir refusé de succéder à Cyril Féraud sur Slam, jugeant le format incompatible avec son style. Retour sur ce non-recyclage et ses projets actuels sur W9 après son départ de Samedi d'en rire.

Le chroniqueur Jean-Luc Lemoine s'est exprimé avec franchise concernant sa carrière télévisuelle et les opportunités manquées qui l'ont marqué. Il a notamment révélé qu'il avait initialement été sollicité pour présenter le jeu Slam, à la suite du départ de Cyril Féraud, mais qu'il avait refusé cette proposition. Cette décision majeure intervient alors qu'il tourne une nouvelle page après avoir appris via les réseaux sociaux la fin de son contrat sur Samedi d'en rire. L'animateur, qui a passé sept années dans l'émission de Cyril Hanouna, semble désormais avoir retrouvé un second souffle sur la chaîne W9.

Refus du format Slam et incompatibilité de style

La révélation la plus importante concerne le non-recyclage de Jean-Luc Lemoine sur Slam, l'émission phare de France 3. Selon ses propres dires, plusieurs années ont précédé l'annonce officielle du départ de Cyril Féraud, période durant laquelle des essais ont été organisés pour trouver un nouveau présentateur. La production avait contacté Jean-Luc Lemoine pour passer ces tests, mais il a fini par se rendre compte que le concept ne lui correspondait pas. Il explique que ce format, bien qu'excellent, ne collait pas à sa personnalité d'animateur.

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Jean-Luc Lemoine tient à préciser qu'il ne refusait pas le challenge en soi, mais qu'il savait pertinemment qu'il ne serait pas à l'aise dans ce cadre précis. Il donne l'exemple que le jeu demande une approche très cadrée, tandis que son style privilégié est plus libre et spontané. Cette incompatibilité de style explique pourquoi il n'a jamais été officiellement proposé pour succéder à Cyril Féraud de manière définitive, malgré les rumeurs et les attentes de l'époque. Il considère aujourd'hui cette décision comme l'une des meilleures qu'il ait prises pour sa carrière.

Départ brutal de Samedi d'en rire et injustice subie

La situation de Jean-Luc Lemoine a pris une tournure inattendue lors de l'annonce de son non-recyclage pour la rentrée télévisuelle. Contrairement aux procédures habituelles où les artistes sont informés directement par leur hiérarchie, Jean-Luc Lemoine a appris la nouvelle par une publication sur Internet. C'est un article du journaliste Clément Garin qui a révélé que sa présence n'était pas confirmée pour septembre 2026. Cette méthode a profondément blessé le chroniqueur, qui s'est demandé si l'équipe de production avait tout simplement perdu son numéro de téléphone.

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La production de Samedi d'en rire a réagi dans un communiqué, affirmant que leur présence pour la rentrée n'avait simplement pas été validée, et ce malgré les demandes répétées. Jean-Luc Lemoine a dénoncé ce silence radio sur son compte Instagram ce mercredi 19 août 2026. Il a posté un long message exprimant sa colère face à cette gestion jugée irrespectueuse. Ce départ surprise a créé une vague dans le milieu de la télévision, soulignant la précarité et les incertitudes propres à ce métier.

Solidarité des pairs et soutien du champion de TMPAP

Les réactions face à ce traitement injuste ont été rapides et massives. De nombreuses célébrités se sont mobilisées pour soutenir Jean-Luc Lemoine publiquement. Parmi les voix les plus fortes, on retrouve Bertrand, le champion de Tout le monde veut prendre sa place. Ce dernier a franchi le cap des cinquante victoires sur France 2 et a utilisé cette tribune pour dénoncer les coulisses de l'industrie. Il a exprimé son soutien sans faille à Jean-Luc Lemoine, rappelant la qualité de leur complicité et l'injustice subie.

Bertrand a également détaillé les liens forts qui unissent Jean-Luc Lemoine à Cyril Féraud, deux figures centrales de la télévision française. Cette solidarité n'est pas isolée, car d'autres chroniqueurs ont même annoncé leur propre départ de l'émission Samedi d'en rire par solidarité avec le chroniqueur démis. Cette mouvement de protestation collective met en lumière les tensions au sein de l'équipe et la volonté de ne pas laisser un de leurs pairs sans soutien face à une décision perçue comme arbitraire et brutale par les concernés.

Nouvelle dynamique sur W9 et projets futurs

Malgré ce coup dur, Jean-Luc Lemoine a réussi à rebondir efficacement sur sa nouvelle chaîne. Il est désormais chroniqueur dans l'émission de Cyril Hanouna sur W9, où il a trouvé un environnement qui semble mieux correspondre à ses attentes. Cette transition lui a permis de redonner un second souffle à sa carrière, loin des contraintes qu'il avait refusées sur Slam. Il continue de partager son expérience et ses conseils avec son public, tout en restant fidèle à son style direct et authentique.

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Ce rebond permet à Jean-Luc Lemoine de confirmer qu'il est toujours motivé et attaché à son métier, malgré les aléas de l'emploi. Il reconnaît que la télévision est un milieu fait d'incertitudes, mais il assure ne pas changer ça pour rien au monde. Son expérience récente, entre le refus de Slam et le départ de Samedi d'en rire, illustre sa résilience. Il semble déterminé à continuer de s'investir pleinement dans ses nouvelles fonctions sur W9, tout en gardant un œil attentif sur l'évolution de ses anciens collègues, comme le départ de Cyril Féraud de Slam.