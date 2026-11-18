Jean-Louis Ribes de DSI Inclusion et d'autres chefs d'entreprise comme Rémy Legrand partagent leur vision sur France Info, quelques mois avant la présidentielle 2027.

Alors que la France se prépare à un cycle électoral majeur, le paysage entrepreneurial s'exprime avec optimisme à quelques mois de l'élection présidentielle de 2027. Dans le cadre de l'émission quotidienne La France bouge , plusieurs chefs d'entreprise utilisent leur tribune pour détailler leurs raisons d'espérer concernant l'avenir économique du pays.

Le rôle de Jean-Louis Ribes et DSI Inclusion

La figure centrale de cette récente édition est Jean-Louis Ribes, directeur général et fondateur de l'organisme DSI Inclusion. Il apporte une perspective concrète sur l'intégration professionnelle et le dynamisme économique porté par les structures d'insertion.

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Les contributions d'autres entrepreneurs clés

L'émission met également en lumière d'autres leaders comme Rémy Legrand, président fondateur de RNPC, ainsi que Linda, Moïse, Christiane, Alexis, Erika Le, Cyril et Stéphane, illustrant la diversité des secteurs engagés.

Un contexte politique marquant pour 2027

Ces témoignages s'inscrivent dans une période charnière de la vie politique française, où les acteurs privés cherchent à influencer le débat public et à présenter des solutions concrètes aux défis économiques actuels.

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L'audience et les supports d'écoute

Les auditeurs peuvent retrouver ces analyses en direct sur Europe 1 ou en replay via l'application dédiée, qui centralise également les podcasts et autres émissions pour une écoute flexible et approfondie.

L'impact concret de ces initiatives entrepreneuriales

En partageant leurs visions, ces entrepreneurs montrent comment l'innovation et l'inclusion peuvent servir de moteurs de croissance, offrant aux citoyens des repères tangibles pour comprendre les dynamiques économiques futures du pays.