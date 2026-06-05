Le départ de Pierre Sage a laissé Jean-Louis Leca avec plusieurs chantiers à gérer, notamment la recherche d'un nouvel entraîneur et la révision de sa feuille de route.

Jean-Louis Leca , le directeur sportif de Lens , va avoir plusieurs chantiers à gérer après le départ de son entraîneur Pierre Sage . Confronté à ce départ soudain, il doit revoir une bonne partie de sa feuille de route et trouver un nouvel entraîneur en priorité.

Leca avait tracé les grandes lignes du mercato estival avec Sage, mais leur discussion actant le divorce entre les deux hommes a été rather froide. Le directeur sportif lensois a été touché par l'intérêt du cabinet chargé de recruter le futur directeur sportif de l'OM, mais il a décidé de rester à Lens après avoir été convaincu d'avoir encore des choses à accomplir dans l'Artois.

Leca doit donc revoir sa feuille de route et trouver un nouvel entraîneur, alors que son premier mercato estival en tant que directeur sportif avait été quasi parfait





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