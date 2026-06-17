À 84 ans, le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe, qui a découvert le virus Ebola en 1976, dirige la riposte contre la 17e épidémie en République démocratique du Congo. Malgré l'absence de vaccin contre le type Bundibugyo responsable de la flambée actuelle, il mise sur les mesures de santé publique éprouvées et l'expérience du pays pour contenir le virus.

Jean-Jacques Muyembe , directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), se trouve en première ligne de la riposte contre la 17e épidémie d' Ebola en République démocratique du Congo ( RDC ).

À 84 ans, ce virologue congolais, qui a participé à la découverte du virus il y a cinquante ans, observe avec pragmatisme la situation actuelle. Le 15 mai, les autorités sanitaires ont déclaré une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique dans la province de l'Ituri, au nord-est du pays. À ce jour, 808 personnes ont été contaminées et 192 sont décédées, ce qui représente un taux de létalité d'environ 24%.

La particularité de cette flambée est qu'elle est causée par le virus Ebola de type Bundibugyo, contre lequel aucun vaccin ni traitement spécifique n'est actuellement disponible. Les vaccins existants, développés lors des précédentes épidémies, ne protègent que contre le virus de type Zaïre. Le professeur Muyembe reconnaît lui-même que la réponse sanitaire initiale a connu des difficultés, avec un certain tâtonnement dans la mobilisation des moyens.

Malgré les critiques adressées aux autorités pour leur lenteur dans la détection et le soutien aux équipes médicales, le gouvernement a souhaité rassurer la communauté internationale en affirmant que la situation est sous contrôle, craignant d'éventuelles fermetures de frontières. L'expérience historique de la RDC dans la lutte contre Ebola constitue un atout majeur.

Le pays a déjà vaincu quinze épidémies par le passé en s'appuyant sur des mesures de santé publique fondamentales : isolement des patients, traçage des contacts, et hygiene rigoureuse. Une seizième vague a été maîtrisée grâce aux avancées scientifiques de 2018-2019, qui ont permis de développer les premiers vaccins et traitements innovants contre le virus de type Zaïre.

Jean-Jacques Muyembe, dont le bureau à l'INRB de Kinshasa est adorned de médailles et de photos avec des personnalités internationales, incarne cette continuité entre la recherche et l'action. Il souligne que l'absence de vaccin spécifique contre le Bundibugyo ne signifie pas une fatalité. Les méthodes éprouvées, combinées à une recherche active, permettent de contenir la propagation. Sur son bureau, un dossier sur le mpox (anciennement variole du singe) témoigne des multiples défis sanitaires auxquels le pays est confronté.

La RDC, avec sa biodiversité exceptionnelle mais menacée par la déforestation et les changements climatiques, est un terrain propice aux maladies zoonotiques, ces infections passant de l'animal à l'humain. La pression croissante sur les écosystèmes forestiers rapproche les populations de réservoirs animaux potentiellement dangereux. Le parcours de Jean-Jacques Muyembe est intimement lié à l'histoire d'Ebola. En 1976, jeune épidémiologiste formé en Belgique, il est dépêché à Yambuku pour enquêter sur une mystérieuse maladie.

C'est lui qui prélève un échantillon sur une religieuse malade et l'envoie à son collègue Peter Piot, qui isolera le virus pour la première fois. Le nom Ebola provient d'une rivière proche du village. Muyembe se souvient des conditions précaires de l'époque : pas de gants, pas de blouses, pas de masques. Il a lui-même été exposé au sang d'une patiente, un moment de风险 qui aurait pu lui être fatal.

À l'époque, les autorités pensaient à une fièvre typhoïde ou jaune. Après cette première alerte, le virus a disparu pendant près de vingt ans avant de resurgir à Kikwit en 1995. Face à cette nouvelle épidémie, Muyembe a eu l'idée novatrice de traiter huit malades par transfusion de sang de convalescents. Sept ont survécu.

Bien que l'échantillon fût modeste, cette approche a jeté les bases du développement d'Ebanga, le premier traitement antiviral homologué en 2020. À 84 ans, le professeur continue de militer pour que la recherche et la santé publique travaillent de concert, rappelant que chaque épidémie est un combat où la science, la prévention et la résilience communautaire doivent être mobilisées ensemble.

Sonmessage central reste que, même sans arme thérapeutique parfaite, on peut gagner la bataille contre Ebola par des moyens connus et une volonté collective





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