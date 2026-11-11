Jean-François Piège préside le 21e Festival du livre gourmand de Périgueux

Le chef doublement étoilé, Jean‑François Piège, préside la 21e édition du Festival du livre gourmand de Périgueux, du 13 au 15 novembre, offrant démonstration et rencontres culinaires. Découvrez son engagement pour la gastronomie française.

Le 21e Festival du livre gourmand de Périgueux, qui se déroulera du 13 au 15 novembre, sera présidé par le chef doublement étoilé Jean‑François Piège. Le concours de littérature culinaire ravivera l'atmosphère gastronomique de la Dordogne grâce aux démonstrations et rencontres culinaires organisées par le chef.

Programme des démonstrations culinaires

Le samedi 14 novembre, Piège animera une démonstration culinaire au théâtre de Périgueux à 11 h. La démonstration de la cuisine d'auteur se déroulera devant un public de chefs, restaurateurs, journalistes et passionnés.

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Le dimanche 15 novembre, l'événement reprendra une rencontre dite "Silent Dinner" les 9h15, où les invités pourront savourer une cuisine goûteuse, sans paroles, dans un univers de silence et de sensations. La rencontre du chef se tiendra dans la salle de spectacle du grand restaurant.

Visibilité du chef et de ses ouvrages

Jean‑François Piège, célèbre chef du Grand Restaurant à Paris, a publié une vingtaine de livres culinaires. Le chef a également été juré et chef de brigade pour l'émission Top Chef depuis 2010. À Périgueux, Piège a été invité d'honneur au 21e festival de la gastronomie.

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Piège a déjà créé à Paris le Grand Restaurant, son laboratoire de haute cuisine. Il a aussi ouvert des restaurants en France et à l'étranger, chacun avec une expression gastronomique unique.

Impact attendu du festival

L'événement est censé mettre en lumière la cuisine française, les traditions et la culture populaire. Piège invite à poursuivre la gastronomie au fil de la conduite d'une cuisine d'auteur. Les rencontres seront amenées à dynamiser la région, illustrant son sens de la transmission de la cuisine et des valeurs folkloriques associés à la gastronomie.

Les supporters et participants seront témoins d'une fusion de vie, de la culture maraîchère, la culture paysanne, la culture poissonnier et enfin la culture d'élévage. Le souhait du chef est de préserver la culture culinaire en constante évolution de la France.