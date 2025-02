Jean-François Kahn, le Corsaire Impitoyable de la Presse Française, Décède à 86 Ans

Jean-François Kahn, surnommé « JFK », figure incontournable de la presse française, est décédé le 22 janvier à l'âge de 86 ans. Son style journalistique franc et sans concession, son engagement politique et son regard perçant sur la société française ont fait de lui un personnage unique et controversé.

Jean-François Kahn , connu sous le surnom de « JFK », s'est éteint le 22 janvier à l'âge de 86 ans. Ce personnage influent de la presse française laisse derrière lui une empreinte indéniable, marquée par son indépendance et son ton rebelle. Fondateur de L'Événement du jeudi et de Marianne , il a été un observateur attentif, et parfois un acteur, de plus d'un demi-siècle de vie politique française.

De la Guerre d'Algérie aux fractures de l'ère Macron, en passant par l'élection de François Mitterrand et l'essor du Front national, il a couvert des événements majeurs avec son regard unique. Kahn, fils du philosophe Jean Kahn-Dessertenne, a commencé sa carrière de reporter par hasard en 1959, après des petits boulots. C'est en couvrant les événements d'Algérie qu'il a profondément été marqué, tant par la violence que par la censure qui régnait dans la presse de l'époque. Il a ensuite travaillé pour Le Monde et L'Express, où il a révélé l'affaire Ben Barka et couvert la guerre du Vietnam. Ses expériences sur le terrain nourrissaient sa méfiance envers le « mythe de l'objectivité journalistique », qu'il refusait catégoriquement. Ses journaux, L'Événement du jeudi et Marianne, ont incarné ce refus de la « pensée unique », avec un style mordant et un ton parfois provocateur. Il considérait le journalisme comme une exploration honnête et sans complexe de la société, quitte à déranger les institutions et les lecteurs. Kahn s'est également impliqué en politique, exprimant ses convictions profondes plutôt que de se rattacher à des partis. Il a été un fervent opposant à Sarkozy, un candidat du MoDem aux élections européennes et a théorisé un « centrisme révolutionnaire ». Sa vie et son œuvre ont été marquées par une indéniable passion pour la vérité et la liberté d'expression, un héritage qui continue de résonner dans le paysage médiatique français





MarianneleMag / 🏆 12. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jean-François Kahn Journalisme Politique France Décès Presse Marianne L'événement Du Jeudi

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mort de Jean-François Kahn, journaliste fondateur de « L’Événement du jeudi » et « Marianne »Jean-François Kahn, journaliste et essayiste, fondateur de L’Événement du Jeudi et de Marianne, est décédé à l’âge de 86 ans.

Lire la suite »

Jean-François Kahn, journaliste et fondateur de 'Marianne', est mort à l'âge de 86 ansLe patron de presse avait aussi lancé 'L'Evénement du jeudi', titre disparu en 2001.

Lire la suite »

Fondateur du magazine 'Marianne', Jean-François Kahn est mortIl avait 86 ans : l'essayiste et journaliste Jean-François Kahn est mort, a annoncé le magazine 'Marianne'. C'est l'auteur qui l'avait créé.

Lire la suite »

Mort de Jean-François Kahn : le journaliste et essayiste avait 86 ansLe journaliste et essayiste Jean-François Kahn est mort. Il était âgé de 86 ans. Il était à l’origine des magazines 'L’Événement du jeudi' et 'Marianne'.

Lire la suite »

Le journaliste Jean-François Kahn est mort à 86 ansFondateur de 'l'Evénement du Jeudi' et de 'Marianne', le journaliste Jean-François Kahn est mort à 86 ans, a annoncé jeudi à l'AFP son entourage, confirmant une information du Point.

Lire la suite »

Le journaliste et cofondateur de 'Marianne', Jean-François Kahn, est mort à 86 ansLe journaliste et essayiste Jean-François Kahn est mort ce jeudi 23 janvier à 86 ans. Il est à l'origine du magazine 'L'événement du jeudi', avant de cofonder l'hebdomadaire 'Marianne'. Il était aussi connu pour ses prises de position politiques et des promos polémiques sur l'affaire DSK.

Lire la suite »